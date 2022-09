Mona und Mateo: Dieser Auftritt setzt auf klare Ansagen

Klara ist der Treffpunkt für alle im Kleinbasel. Das Restaurant mit den – laut einer Mitteilung – «neun besten Küchen der Stadt und einer Bar in der Mitte» feiert im September sein fünfjähriges Bestehen. Dazu hat sich das Gastrounternehmen einen neuen Markenauftritt geschenkt. Entwickelt und umgesetzt wurde dieser von der Kreativagentur Mona und Mateo.

Vom Espresso für unterwegs über den Family Lunch am Mittag bis hin zum ausgiebigen Znacht mit Freunden und anschliessendem Absturz an der Bar: Klara biete an der Clarastrasse 13 Platz für alle und alles. Dieser Freiraum diene dem neuen Auftritt als Konzeptvorlage und sei als Gestaltungs- und Textmechanik interpretiert worden. Das neue Logo von Klara zeigt dabei laut Mitteilung den Freiraum als neun Abstandseinheiten zwischen «Klar» und «a» und nimmt so Bezug auf die neun Küchen innerhalb des Restaurants. Diese visuelle Trennung nutzen auch die Headlines und machen dadurch klare Ansagen. Eine zusätzliche Besonderheit des neuen Logos stellt das «K» dar. Es steht Kopf und vermittelt dadurch den Anspruch von Klara, auch für nonkonforme und anders Lebende offen zu sein.

Nach dem neuen CI/CD wurden die Website, die Signaletik, der komplette Restaurationsbedarf sowie die Kommunikation gestaltet. Plakate in der ganzen Stadt machen auf den Neuauftritt aufmerksam und werben für einen Besuch im Klara. «Das Konzept von Klara ist einzigartig und seit fünf Jahren ein bunter Fleck auf der Basler Gastrokarte. Um auf ihr weiterhin aufzufallen, haben wir zusammen mit Mona und Mateo einen Neuauftritt erarbeitet, der unserem Selbstverständnis entspricht und für viel Aufmerksamkeit sorgt», wird Yannick Studer, Geschäftsführer von Klara, in der Mitteilung zitiert.

Die Kampagne ist seit September in Basel im Einsatz.

Verantwortlich bei Klara: Yannick Studer, Nik von Frankenberg; verantwortlich bei Mona unt Mateo (Konzept und Umsetzung): Sheena Czorniczek, Nadine Zürcher, Lesley Ryffel, Hannah Mey, Mona Fluri, Mateo Sacchetti; Web Development: Lani Digital Design. (pd/cbe)