Weihnachtskampagnen: Disney setzt im Adventsspot auf Wünsche

Mit «Ein Wunsch für die Feiertage» präsentiert Disney im 100. Jubiläumsjahr den diesjährigen Weihnachts-Spot und unterstützt damit den langjährigen Charity-Partner Make-A-Wish. Der erste Live-Action-Spot stelle die Bedeutung von Wünschen in den Mittelpunkt und sei inspiriert vom kommenden Disney Animations-Film «Wish», der am 30. November in den deutschen Kinos startet, heisst es in der Mitteilung.



Regie führte der mit einem Grammy ausgezeichnete nigerianisch-britische Regisseur Meji Alabi. Der Spot zeigt Szenen sechs geografischer Orte und Sprachen, und erzählt die Geschichten von Familien aus der ganzen Welt, die der gemeinsame Wunsch verbindet, an den Feiertagen mit ihren Liebsten zusammen zu sein, und greift dabei eine Reihe von Festtagstraditionen auf, darunter Chanukka, Diwali und Weihnachten.

Regisseur Meji Alabi, sagt: «Ich bin sehr glücklich, dass ich bei der diesjährigen Disney Holiday-Kampagne mit einer so vielfältigen Gruppe von Menschen zusammenarbeiten durfte. Während der Dreharbeiten gab es für mich so viele herausragende Momente, aber ich denke, der beeindruckendste war, als der südafrikanische Kinderchor seine Zeilen sang. Das war ein echter Gänsehautmoment.»



Der Werbespot enthält den weltweit bekannten Song «A Dream Is A Wish Your Heart Makes» aus dem Disney Zeichentrick-Klassiker «Cinderella», der neu arrangiert wurde, so dass mehrere Interpreten und Interpretinnen gemeinsam singen können. Die Oscar-prämierte Schauspielerin und Sängerin Ariana DeBose singt die ersten Zeilen im Spot. Sie ist die englischsprachige Synchronstimme der «Wish» Protagonistin Asha.



Im Rahmen der Feierlichkeiten zu Disneys 100-jährigem Jubiläum hat das Unternehmen seine langjährige Zusammenarbeit mit Make-A-Wish fortgesetzt. Seit mehr als 40 Jahren arbeiten Disney und Make-A-Wish zusammen, um Kindern mit schweren Krankheiten und ihren Familien auf der ganzen Welt Freude zu bringen, wenn sie sie am meisten brauchen. (pd/wid)