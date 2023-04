Freundliche Grüsse: Ein Szenenwechsel auf Knopfdruck

Mit rund 1,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern und über 30 Millionen Seitenaufrufen pro Monat gehört Local.ch, eine Plattform von Localsearch, zu den zehn reichweitenstärksten Schweizer Onlineplattformen (Quelle: Mediapulse Online Content Audience Data). Wer lokale Anbieter von Dienstleistungen und Produkten sucht und bucht, geht auf Local.ch. Auf Local.ch können auf Knopfdruck Coiffeurtermine, Hotelübernachtungen oder Massagen gebucht werden. Neben Dienstleistungen aus vielen weiteren Branchen lassen sich schweizweit auch Tischreservationen in Restaurants vornehmen oder sogar direkt nach freien Tischen zu einer bestimmten Zeit suchen.

Das neue Local.ch überzeugt laut einer Mitteilung mit einem modernen Auftritt, neuen Funktionen – und es ist deutlich benutzerfreundlicher und auf KMU ausgerichtet: Nutzerinnen und Nutzer haben eine noch grössere Auswahl an Angeboten als bisher. Diese können sie dank einer ausgebauten Filtersuche mit einer Vielzahl an Kategorien noch einfacher und gezielter finden und buchen. Local.ch bietet den Nutzerinnen und Nutzern zudem verschiedene Möglichkeiten, um mit den KMU in Kontakt zu treten oder bei ihnen zu buchen: Zu den bewährten Kontaktmöglichkeiten – Telefon, E-Mail, Online-Buchung – kommt ein Chatbot und WhatsApp dazu, sofern der Instant-Messaging-Dienst im Firmenprofil integriert ist.

Insgesamt gibt es auf der Onlineplattform über 500'000 buchbare Dienstleister. Bei über 155'000 ist die gesuchte Lösung sogar nur einen Klick entfernt (persoenlich.com berichtete). Dies wurde in der aktuellen Kampagne dramatisiert: So erscheint das Local.ch-Logo jeweils in scheinbar ausweglosen Alltagssituationen als rettender, klickbarer 3D-Button. Quasi als «Deus ex machina». Ganz nach dem Kampagnenmotto: einfach online buchen.

Das Herzstück der 360-Grad-Kampagne bilden drei Spots, die sowohl im TV wie auch auf YouTube und auf weiteren Onlineplattformen zum Einsatz kommen. In Zusammenarbeit mit der Filmproduktion Zweihund wurden typische Lebenssituationen auf überraschende Weise und mit einer gewissen Absurdität inszeniert, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Ebenso aus dem Leben gegriffen sind bewusst auch die Darstellerinnen und Darsteller. Wir sehen sie erst im eigenen Zuhause, dann im Lokal der Dienstleister. Denn auch die Location wechselt auf Knopfdruck.

«Die Idee ist so einfach wie die Buchungsplattform: Dank dem neuen Local.ch ist das Buchen eines Services – ob Tisch im Restaurant oder Coiffeurtermin – so einfach wie ein Knopfdruck», so Samuel Textor, Creative Director bei Freundliche Grüsse, in einem persoenlich.com-Interview.



Die Bewegtbildinhalte kommen auf sämtlichen sozialen Kanälen zum Einsatz. Neben Text/Bild-Kompositionen für TV Cut-Ins und Display Ads wurde eine breit angelegte Palette an Performance-Elementen erstellt, die begleitend ausgespielt wird. Die Kampagne ist seit Ostermontag schweizweit zu sehen.

Verantwortlich bei Local.ch: Vanessa Marr (Chief Marketing Officer), Ruba Afram (Senior Marketing Manager); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Samuel Textor, Pascal Deville, Marion Schwager (Gesamtverantwortung) Christian Stüdi, Norihito iida (Creative Direction), Philipp Gloyer (Text), Maude Mahrer (Grafik), Roxana Hudson, Eva Brun (Beratung und Projekt Management); Zweihund (Filmproduktion); Jonas Meier (Regie/Schnitt), Niels Vije (Produzent), Mike Raths (VFX/Schnitt), Simon Bitterli (Kamera), Jingle Jungle (Sounddesign). (pd/cbe)