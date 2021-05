Miele: Ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität

Miele startet mit «Qualität, die ihrer Zeit voraus ist» eine neue globale Markenkampagne. Im Rampenlicht stehen dabei die Themen Handwerkskunst, Leistung und Nachhaltigkeit. Mit der Kampagne setzt Miele laut einer Mitteilung «ein deutliches Zeichen gegen die Wegwerfmentalität». Denn Miele-Produkte würden sich «durch ihre herausragende Qualität, Leistung und einer Langlebigkeit von 20 Jahren» auszeichnen. Die Kampagne besteche «durch die einzigartige, überraschende und mitreissende Bildsprache des Fotografen Dan Tobin Smith und gewährt Einblicke hinter die Kulissen von Miele».



Die Kampagne wurde von der Hamburger Werbeagentur Select World entwickelt. Sie wird in 49 Ländern gelauncht. In der Schweiz wird die Kampagne 360 Grad gespielt. Die Spots sind unter anderem im Fernsehen, Digital out of Home und online zu sehen. Neben klassischen Out-of-Home-Formaten und Anzeigen setzt Miele Schweiz an der Uraniastrasse in Zürich ein Mega-Poster ein. (pd/cbe)