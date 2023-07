Brand Studio: Eine Auszeit für die Löwin

von Yuliya Khandozhko

Mitten in einem Onlineartikel auf blick.ch konnten am Donnerstag Leserinnen und Leser für einige Stunden eine Anzeige für das «Uszit»-Bier sehen. Das Motto: «Nur eine Uszit. Aber für eine Löwin.» Der Claim wäre nicht so aussergewöhnlich, wenn da nicht der Inhalt des Onlineartikels wäre: Dieser handelte nämlich von einer entlaufenen Löwin.

Seit Mittwochnacht sucht die Berliner Polizei mit schwerem Gerät nach einem Wildtier, bei dem es sich laut Einschätzung der Polizei mutmasslich um eine Löwin handelt. Und dass eine solche Anzeige mitten in einem Artikel zu einem solchen Ereignis auftaucht, ist kein Zufall.

Das Ringier Advertising Brand Studio, das unter anderem für den gesamten Markenauftritt von «Uszit» verantwortlich ist, setzte in diesem Fall ein sogenanntes Contextual Ad ein, wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst.

«Diese Contextual Ads sind eine Eigenentwicklung des Ringier Advertising Brand Studios, werden manuell getextet und dem jeweiligen Umfeld live angepasst. Immer mit einem Twist wie Humor oder Emotionen», so Valerie Beck, Head of Marketing Communications bei Ringier Advertising. «Dadurch erhalten diese Inserate eine sehr hohe Aufmerksamkeit bei gleichzeitig maximaler Reichweite. Das Werbemittel ist bei Unternehmen und User:innen sehr beliebt.»

Dabei orientiert sich der Text an der aktuellen Kampagne der Biermarke, um die Wiedererkennung zu gewährleisten.

Die Contextual Ads werden durch das Brand Studio für zahlreiche national und international bekannten Brands aus verschiedenen Branchen regelmässig umgesetzt. Dabei werden laufend Artikel nach passenden Kontexten abgesucht, die in Echtzeit in Kampagnentexte umgewandelt werden. Etwas Reibung dürfen die Kontexte beziehungsweise die Botschaften haben. Sexismus, Gewalt und Unglücksfälle sind aber gemäss Ringier tabu.

Nach einigen Stunden Onlinepräsenz war die «Uszit»-Anzeige mit der Löwin dann auch wieder verschwunden. Dies habe Brand-Safety-Gründe, wie Beck sagte. Wäre aber schon vorher etwas Negatives passiert, wäre die Anzeige umgehend entfernt worden.