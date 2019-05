Vaudeville Studios: Eine köstliche Paarungszeit steht bevor

Unter dem Motto «Pairing» geht Food Zurich in die vierte Runde. Die Vaudeville Studios kreierten dafür einen animierten Kurzfilm mit acht sehr unterschiedlichen, illustrativen Stilen, der genauso vielfältig wie das Festival selber alle Sinne miteinbezieht.



Einfach adaptiert wird die Animation für die komplette Kommunikation eingesetzt: Kino, TV, Online, Social Media, Webseiten-Gifs, Swiss-onboard-Entertainment-System.

Das grösste Schweizer Food-Festival findet vom 16. bis 26. Mai mit über 100 kuratierten Veranstaltungen in der Region Zürich statt. Neben den Animationen, die in den Kurzversionen Lust und Hunger auf die Events machen, ist eine Icon-Sprache kreiert worden. Diese kommt in der Animation und der Programmzeitschrift zum Einsatz, dazu in einer grafisch reduzierten Form auf der Webseite, wie es in einer Mitteilung heisst.



Verantwortlich bei Food Zurich: Simon Mouttet; verantwortlich bei Zürich Tourismus: Sarina Wyss; verantwortlich bei Vaudeville Studios, Roger Zürcher (Lead), Martin Brunner (Compositing & Animation), Zéa Schaad (Animation), Nicolas Charly (Animation); Jan Zimmermann (Sounddesign). (pd/cbe)