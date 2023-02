Auf Plakaten und in TV sind die ehrlichen Meinungen der Digitec-Community schon lange bekannt. Jetzt bewirbt Digitec sie erstmalig ausschliesslich online in einer Kampagne, die den Fokus verstärkt auf die verschiedenen Emotionen der Community setzt, welche in den Bewertungen mitschwingen, heisst es in einer Mitteilung.

Was die Spots alle gemein haben, sei die für Digitec typische reduzierte Inszenierung: Jemand schaut einem vor weissem Hintergrund ins Gesicht und spricht dabei vermeintlich über seine zwischenmenschlichen Gefühle. So fühle man sich als Betrachter unweigerlich direkt angesprochen, heisst es weiter. Doch am Ende bewahrheitet sich das Gesagte letztlich immer als Teil einer Produktbewertung aus der Feder der Digitec-Community.

Entsprechend breit ist das Spektrum an Gefühlen, mit welchen die Filme spielen: von anrührenden Liebesgeständnis an einen Kopfhörer über intime Wünsche an einen Laptop im Bett bis zum blankem Hass auf den fehlenden CH-Stecker.





Wie die bisherigen Digitec-Kampagnen auch, wurden die neuen Filme (alle hier zu sehen) nicht nur vom eigenen Kreationsteam bei Digitec Galaxus entwickelt, sondern neu auch vom Casting über den Dreh bis zum Schnitt intern umgesetzt.

Zu sehen ist die Kampagne seit Dienstag in der Deutsch- und Westschweiz online sowie auf relevanten Social Media-Kanälen wie Instagram, TikTok, Facebook und Reddit.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Ursina Grimm (Head of Brand Management), Annina Müggler (Teamlead Creation, Production), Mariya Alipieva (Projektleitung, Brand Management, Production), Ali Tseme (Konzept), Armin Tobler (Regie, Schnitt), Daniel Kobi (Art Director), Bastian Otter (Senior Copywriter), Cédric Feusi (Digital Marketing), Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung), Externe Partner: Lukas Graf (DoP), Julia Furer (Set-Ton), Sophia Singh (Maske), Yoro Tobler (Beleuchtung), Christian Mathis (Kameraassistenz), unserefarben (Grading), UKO - The Audio Suite (Tonpostproduktion); Blow up (Studio). (pd/wid)