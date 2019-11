Weihnachtswerbung 2019: Eine Liebesgeschichte zwischen Regalen

TBWA\Zürich hat für Coop eine weihnachtliche Dachkampagne unter dem Motto «Ein Fest für mich und dich» kreiert. Zentrales Element ist die winterliche Liebesgeschichte von «Lulu & Louis» der Produktionsfirma Stories, in der sich eine Mitarbeiterin und ein Kunde inmitten der ganzen Weihnachtshektik verlieben, heisst es in der Mitteilung dazu.

Zwei junge Menschen lernen sich in einer Coop-Filiale kennen, verlieben sich und feiern letztlich gemeinsam das Fest der Liebe. Der Coop-Mitarbeiterin Lulu fällt eines Tages der etwas unbeholfene Louis auf, der gerade am Einkaufen ist. Spontan entschliesst sie sich dazu, den Kunden über die Lautsprecher durch individuell auf ihn zugeschnittene Einkaufs- und Zubereitungstipps zu unterstützen. Louis fühlt sich sofort von Lulus Stimme angesprochen und lässt sich von nun an gerne von ihr beim Einkauf leiten. Mit zunehmendem Erfolg in der Küche steigt auch das Selbstbewusstsein des jungen Mannes, bis er sich letztlich ein Herz fasst und sich auf die Suche nach dem Menschen hinter der reizenden Stimme macht.



«In der Weihnachtszeit mit einer emotionalen Geschichte aufzufallen ist schon schwierig genug. Diese Geschichte dann noch so zu erzählen, dass sie unser Markenversprechen ‹Für mich und dich› schweizweit erlebbar macht, stellte eine echte Herausfoderung dar», wird Vanessa Finzer, Leiterin Werbung bei Coop, zitiert.

«Kundinnen und Kunden stehen bei Coop an erster Stelle. Diese Haltung übersetzten wir in modernes Märchen, welches überrascht, hochwertig produziert und als einfache Liebesgeschichte trotzdem nahe bei den Menschen ist. Damit dürfte die Geschichte aus der Masse der emotionalen Weihnachtsbotschaften herausstechen», sagt Yves Bollag, Producer und Co-Founder bei Stories.

TBWA\Zürich war im Rahmen der Dachkampagne für Out of Home, Print, Online und POS-Massnahmen verantwortlich. Neben dem Design des Weihnachtslooks von Coop realisierte die Agentur zudem People-Sujets im Stil der übergeordneten Imagekampagne. Dabei würden in den einzelnen Motiven mit einem Augenzwinkern die individuellen Bedürfnisse in der Weihnachtszeit aufgezeigt – und mit dem vielfältigen Angebot von Coop aufgelöst, schreibt die Agentur dazu.

Für die Social-Media-Aktivitäten zeichnet derweil Monami verantwortlich. Basierend auf der Hauptkampagne wurden etliche Content-Outputs von der Zürcher Agentur kreiert und umgesetzt. Neben verschiedenen Gamification-Ansätzen liegen die diesjährigen Schwerpunkte auf den Instagram-Stories, sowie eigens kreiertem Bewegtbild, das zusätzlich für weihnachtliche Gefühle in den Feeds sorgen soll.

Die Digitalagentur Nexum realisierte für Coop zu Weihnachten eine eigene Kampagnensite. Dem User wird weihnachtlicher Content rund um Back- und Kochrezepte, Geschenkideen und Bastelanleitungen geboten. Die zwei Highlights sind ein interaktiver Weihnachts-Menü-Konfigurator und ein Adventsquiz.

Der Weihnachtsfilm wird ab Freitag schweizweit im TV, Kino sowie in verschiedenen digitalen Formaten zu sehen sein.

Verantwortlich bei Coop: Thomas Schwetje (Leiter Marketing/Digitale Services), Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Cassandra Zamorano (Leiterin Werbung Eigenmarken/Image), Rahel Kühne (Leiterin Social Media/Campaigning), Linda Anklin (Projektleiterin Campaigning), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch); Gesamtverantwortung Kreation und Beratung: TBWA\Zürich; verantwortlich für Filmproduktion: Stories, Fotografie: Pool Films GmbH, Fotografin Ailine Liefeld Photography, verantwortlich bei Monami: David Cappellini (Gesamtverantwortung), Tim Schaerer (Projektleitung), Gregory Hedrich (Motiondesign), Valentin Mattes (Video), Jan Koller (Kreation), Nathalie Krebser (Kreation); verantwortlich für weitere Media Unterstützung: TW Media. Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Renner (Mediaplanung), Simon Heiniger (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online), Verantwortlich bei nexum: Sascha Schindler, Simon Theis, Daniel Grabo, Jeannette Schenk, Simon Gödert, Jonas Reindanz, Jana Börner, Andy Adiwidjaja, Chantelle Hobbs, Anna Rodriguez Fernandez. (pd/wid)