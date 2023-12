Evoq: Einen Platz im Pfuusbus spenden

Bereits im neunten Jahr in Folge setzt Evoq die Winterkampagne für das Sozialwerk Pfarrer Sieber um und zeigt die NPO dieses Jahr von einer neuen Seite. Knalliges Pink und zufriedene Gesichter bringen Farbe ins nasse Grau des Zürcher Winters und stellen die traditionsreiche Zürcher Notschlafstelle und damit Herzstück des langjährigen Engagements der NPO ins Zentrum der Kampagne: den Pfuusbus.

In Anlehnung an das Setup im Albisgüetli, setzt die Kampagne auf die augenfällige Farbe des pinken Vorzelts und visualisiert den Bus als Ort, wo alle Menschen in Not einen Platz in einer sicheren, verständnisvollen und urteilsfreien Gemeinschaft finden. Die starke Farbgebung sowie die ikonografische Form des Pfuusbus ist das verbindende Element über alle Medien und im festlichen Sternen- und Lichtermeer ein echter Hingucker, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Herzstück der Spendenkampagne ist das adressierte Mailing sowie ein Streuwurf, in denen die Geschichten von Betroffenen portraitiert werden und gleichzeitig aufzeigen, wie wichtig der Pfuusbus in ihrem Leben ist. Reichweite und Sichtbarkeit werden durch Hängekartons in den VBZ-Trams, F12L-Plakaten am Hauptbahnhof, Promotionsflächen in Postfilialen sowie Inseraten und Zeitungsbeilagen zusätzlich erhöht.

Neben den Printumsetzungen sorgen fünf Kurzspots zu unterschiedlichen Themen auf Social Media und Paid-Media für zusätzliches Involvement und ergänzen den Mediamix. Immer mit dem Ziel, die Betrachter auf die Landingpage pfuusbus.ch zu leiten und zu einer Spende aufzufordern.



Verantwortlich bei Sozialwerk Pfarrer Sieber: Kees van der Plas (Fundraising), Sandro Süess (Online-Marketing & Social Media), Elena Philipp (Grossgönner & Stiftungen), Walter von Arburg (Kommunikationsbeauftragter); verantwortlich bei Evoq Communications: Adrian Schaffner (Mandatsleitung und Beratung), Susanne Pfäffli (Konzept, Creative Direction); Markus Wohlhüter (Konzept, Art Direction), Corinne Brunner (Design), Giannina Binder (Motion Design und Animationen), Jonas Krull, Caroline Hohmann (Grafik, DTP), Marcel Marty (Programmierung); Casting: Find a Face, Rennie Diethelm; Fotografie und Film: Nicola Tröhler. (pd/cbe)