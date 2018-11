Weihnachtsspots 2018: Elfred soll die Schweiz entzücken

Viele dürften sich an den Weihnachts-TV-Spot vom vergangenen Jahr erinnern, in dem Manor die Zuschauer an den Nordpol und in die magische Welt der Weihnachtselfen entführte? Nun kommt das nächste Abenteuer. Im diesjährigen TV-Spot von Manor übernimmt der Weihnachtself Elfred die Hauptrolle und «entzückt das Publikum mit seiner herzerwärmenden Geschichte», wie es in einer Mitteilung heisst. Der Animationsfilm wird ab Donnerstag, 15. November 2018 auf den Schweizer TV-Kanälen sowie in den Kinos und ab sofort auf Social Media gezeigt.



Die Handlung führt die Zuschauer in ein Warenhaus, wo ein kleiner Junge seinen Wunschzettel ausfüllen möchte. Plötzlich entdeckt er eine geheime Tür, hinter der sich die märchenhafte Welt der Weihnachtselfen verbirgt. Dort erspäht er den Elf Elfred und weiss sofort: ihn wünscht er sich als Weihnachtsgeschenk. Als Elfred sieht, wie der Junge sein Abbild auf den Wunschzettel zeichnet, treibt es ihm den Schweiss auf die Stirn. Denn was wäre, wenn der Weihnachtsmann beschliesst, ihn selber als Geschenk zu verschicken? So sucht Elfred in der Spielzeugfabrik des Weihnachtsmanns nach einer Lösung.