Max Zeller Söhne entwickelt und erstellt pflanzliche Medikamente. Ginsana, ein rezeptfrei erhältliches pflanzliches Arzneimittel mit dem Wirkstoff der Ginseng-Wurzel, kann zur körperlichen und geistigen Leistungssteigerung verwendet werden, schreibt das Unternehmen. Das sei bislang sowohl bei Gesundheitsfachpersonen als auch jüngeren Kundinnen und Kunden noch zu wenig bekannt.



Um das Bewusstsein über Produkt und Wirkung effektiver zu kommunizieren und sich am Markt auch bei jüngeren Zielgruppen stärker zu positionieren, möchte Zeller ihr nicht-rezeptpflichtiges Arzneimittel Ginsana mit der differenzierten Kampagne «I’m so tired my tired is tired.» bekannter machen, heisst es weiter. Statt nur den Wirkstoff zu bewerben, dreht die Kampagne die Perspektive um und zeigt humorvoll im Meme-Style verschiedene, jedem bekannte Erschöpfungszustände.





Die Kampagne nutzt dazu dynamische Display-Ads, Social Media und eine Landing-Page. Der neue Look ist jung, frisch und dynamisch mit einer visuellen Anlehnung an die klassische zeller Corporate Identity. Raffinierte Postproduktionseffekte verwandeln die statischen Sujets in dynamische Videos und sorgen damit für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Verantwortlich bei Zeller: Kathrin Borner, Sarah Bussenius; verantwortlich für Strategie, Kreation und Produktion: Lumina Health, Tarja Zingg, Debi Balmer, Lena Rauh; verantwortlich für Mediaplanung: JBW Media Nina Rolle. (pd/wid)