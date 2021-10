Heimat Zürich: Fein-herber Auftritt für «Minor Dark»

Billerbeck

Im Jubiläumsjahr nicht zu übersehen

Im Jubiläumsjahr nicht zu übersehen

Die Schweizer Traditionsmarke feiert hundert Jahre Schlafkultur – und ist landauf, landab in aller Munde.

Die Schweizer Traditionsmarke für Duvets und Kissen feiert in diesem Jahr 100 Jahre Schlafkultur – und ist landauf, landab in aller Munde. In den wichtigsten Bahnhöfen der Schweiz zogen grosse Plakate die Blicke der Pendlerinnen und Pendler auf sich; bald startet Billerbeck mit einem Radio-Sponsoring zur besten Sendezeit.