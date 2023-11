Es ist ein gewohntes Ritual im Eishockey Sport: Die Wahl des MVP, des Most Valuable Players, nach dem Match. Aber was ist mit den Zuschauern? Auch sie leisten mit ihrem Support einen wichtigen Beitrag zum Erfolg ihres Clubs. Die neue Eishockey Promotion von Feldschlösschen überträgt darum die Auszeichnung MVP in die Zuschauer-Ränge, wie es in einer Mitteilung heisst. Feldschlösschen kürt und feiert die MVF, die Most Valuable Fans, und unterstreicht damit, wie wichtig die Unterstützung aus den Rängen für den Erfolg jeden Vereins ist.

















Die Promotion geschieht in Zusammenarbeit mit dem SC Bern, einem Sponsoring-Partner von Feldschlösschen, und zahlt direkt auf den Brand Purpose «Feldschlösschen verbindet» ein: Die Bindung unter Freunden/Fans stärken und die Momente des Zusammenseins feiern. Für Eishockey-Fans ist jeder Match ein Zelebrieren ihrer Leidenschaft – und ein kühles Bier gehört da einfach dazu. «Mit unserer Promotion feiern wir die verbindende Kraft von Eishockey und Feldschlösschen», wird Valencia CEO Michael Gerber zitiert. Dieses Konzept ist auch beim Kunden Feldschlösschen sowie dem Partner SC Bern gut angekommen: «Uns hat das Konzept MVF von Anfang an überzeugt, da es die Fans auf authentische und emotionale Art mit unserer Brand in Kontakt bringt», meint Jérôme Rueff, Brand Director Feldschlösschen. Mit Fan-Fotos hinter die Bande Der Mechanismus der Promotion setzt auf emotionale Momente: Mit einem Foto können sich Fan-Gruppen gemeinsam als MVF bewerben. Sei es mit einem Selfie aus dem Handy oder mit einem Bild aus einer Photobooth, die während den Heimspielen im Stadion auf die Fans wartet. Die Bilder werden auf eine Website hochgeladen und aus ihnen werden regelmässig MVF gewählt. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen ihren Verein auf exklusiven MVF-Plätzen direkt hinter der Eishockey-Bande anfeuern, inklusive MVF-Trikot und Getränke-Gutschein. Und das Beste: Unter allen MVF wird zum Ende der regulären Saison der Top Pick gekürt. Die Glücklichen erleben ein Spiel des SC Bern in einer VIP-Lounge inklusive Dinner und Meet & Greet mit SCB-Spielern. Ein Rundum-Paket Valencia konnte den Kunden in einer Konkurrenzpräsentation für die Idee und das Konzept MVF begeistern und zeichnete anschliessend für die Detail-Entwicklung des Konzeptes, die Erstellung sämtlicher Werbemittel und Assets, sowie für die Projekt-Koordination verantwortlich. «Für die Entwicklung des Visuals setzen wir auf KI-Integration, damit konnte zum Teil auf aufwändige Shootings verzichtet werden», sagt Valencia CCO Tommy Schilling. Eine der grössten Herausforderungen des Projektes war die effiziente Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Stakeholdern: Kunde, Verein, Promotionsagentur und viele mehr. Hier konnten Valencia von seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Projektmanagement profitieren. «Für so einen Job, ist es besonders wichtig, den Kunden und alle anderen Partner wie den Verein oder die Promotionsagentur in Weeklys einzubinden und das Projekt in kurzen Sprints voranzutreiben», wird Roman Bärtschi, Junior Berater bei Valencia, zitiert.