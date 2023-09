Erdmannpeisker: Gebäudetechniker werden zu Sonnenbändigern

Wie fast alle handwerklichen Berufe leiden auch die Gebäudetechniker unter Lehrlingsmangel. Deshalb lanciert Suissetec, der Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband, zusammen mit Erdmannpeisker einen neuen Nachwuchsfilm für Schülerinnen und Schüler, in dem zum ersten und wichtigsten Schritt in der Kontaktaufnahme aufgerufen wird: Die Schnupperlehre.



Im Film wird das hochaktuelle Thema Solarenergie aufgegriffen, welches für Suissetec in diesem Jahr Fokusthema ist. Während in einem ersten Film die Gebäudetechniker als kompetente Partner und als die Profis für Solaranlagen inszeniert wurden, greift der Nachwuchsfilm das Thema für die Jugendlichen in zielgruppenspezifischen Weise auf: Wie in den beliebten Animes, in welchen die Hauptfiguren Wasser, Feuer oder Luft bändigen können, wird hier der Gebäudetechniker zum Sonnenbändiger, denn wer Solaranlagen auf dem Dach installieren kann und so die Sonne ins Haus bringt, der ist ein echter Sonnenbändiger.





Der von Erdmannpeisker konzipierte Onlinespot kombiniert Realbild und Illustration. Im Film fordern sympathische junge Gebäudetechnikerinnen und Gebäudetechniker dazu auf, sich auf toplehrstellen.ch zu informieren und eine Schnupperlehre in der Branche zu absolvieren. Die Ansprache der Jugendlichen soll witzig sein und trotzdem authentisch und nahbar bleiben.



Die Kampagne hat Jugendliche im Berufswahlalter im Fokus und wird online und auf Social Media ausgestrahlt. Als Nebenzielgruppe werden zudem die Eltern, die wichtigsten Beeinflusser, wenn es um die Berufswahl geht, adressiert.

