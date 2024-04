Zum 10-Jahr-Jubiläum präsentiert «Miini Region» ihren Kundinnen und Kunden einen neuen visuellen Auftritt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei betonen die Motive weiterhin die lokale Verwurzelung der Coop-Marke, verweisen neu aber stärker auf die ganze Schweiz und ihre hohe Standortattraktivität für regionale Produkte und Produzentinnen und Produzenten. Mit der Kampagne von Jung von Matt Limmat im Stile bestickter Küchentücher will «Miini Region» ihr Versprechen erneuern, sich auch weiterhin für Schweizer Qualität und Vielfalt in ihrem Angebot zu engagieren.

Stickereien auf Baumwolltüchern oder Leinenstoffen sind eine typische Schweizer Handwerkstradition, die ihre Wurzeln tief in der ländlich-bäuerlichen Geschichte unseres Landes haben. In der neuesten Kampagne für «Miini Region» stiften die Stickereien die neue visuelle Identität der Marke, die sich aus der ausgeprägten Regionalität des Landes konstituiert. Das soll auch das neue Logo von Miini Region ausdrücken, das entsprechend stärker Bezug zur Swissness nimmt. Eines der vier Kleeblätter trägt inzwischen das Schweizer Kreuz auf rotem Grund.

Auch die gestickten Headlines, in insgesamt neun Schweizer Dialekten verfasst, verwiesen an den jeweiligen Ausstellungsorten der Plakate und DOOH auf den starken Regionalitätsbezug der Marke. Denn die wichtigste Zutat der Produkte ist «Die Liebe aus der Region».

Luca Schwarz, Leiter Werbung Eigenmarken/Image von Coop, sagt: «Die Verwendung von Stickereien für den neuen Auftritt von Miini Region schafft wunderbare Analogien. Die traditionelle schweizerische Handwerkskunst steht symbolisch für die Detail-Liebe und das Herzblut, das unsere Produzent:innen gemeinsam mit uns in das Miini-Region-Angebot investieren.»

Die Plakate und DOOH sowie Tragtaschen und POS-Materialien waren in den letzten Wochen in der ganzen Schweiz in deutscher, französischer und italienischer Sprache zu sehen. (pd/wid)