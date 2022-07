Aus 60 Ländern wurden an den New York Festivals Advertising Awards Arbeiten eingereicht. Gewinner kommen auch aus der Schweiz.

So gibt es Gold für Wunderman Thompson Switzerland, dies in der Kategorie «Beer» für die Arbeit «Lakers Red – A taste of what they missed» im Auftrag der Brauerei Schützengarten und Lakers Sport (persoenlich.com berichtete):



In der Kategorie «Marketing + Promotions» gibt es ausserdem Silber für Scholz & Friends Switzerland und Scholz & Friends Berlin. Ausgezeichnet wurde die Arbeit «Preserving glaciers: The card cover» im Auftrag von Mastercard und Cover Project Foundation.

Die Auszeichnung «Finalist» gibt es viermal für die Schweiz – zweimal davon für «No Drama» von Wirz für Schweiz Tourismus, dies in den Kategorien «Travel/Leisure» und «Made for Online». Als Finalist geehrt wurde auch Havas Village Geneva für «The Punishment» im Auftrag von Canal+. Und schliesslich kam auch «Handbutts» von Wunderman Thompson Switzerland für Geberit in die Kränze, dies in der Kategorie «Instagram».

Eine Übersicht aller Gewinner-Arbeiten finden Sie hier. (cbe)