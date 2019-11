TBD.: Hilfe und Beratung bei einem Verkehrsunfall

230 Menschen sind 2018 bei Verkehrsunfällen verstorben, über 3’500 wurden schwer verletzt. In solch traumatischen Situationen, in denen Schock und Verzweiflung dominieren und einfache Abläufe überfordern können, bietet Roadcross den Direktbeteiligten und Angehörigen persönliche und individuelle Unterstützung und Hilfe, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum der aktuellen Kampagne stehe die individuelle Hilfe und Beratung der Helpline von Roadcross.

Direktbetroffene und Angehörige von Verkehrsopfern haben ihre persönlichen Erfahrungen auf Tramhängern festgehalten. Sie zeigen die Ohnmacht, die Verzweiflung und die Überforderung nach einem Unfall auf und belegen gleichzeitig, wie wichtig in diesen Situationen ein Ansprechpartner ist, der für einen da ist.







Verantwortlich bei Roadcross: Caroline Beglinger (Geschäftsführung), Mike Egle (Projektleitung), Salome Eichenberger, Stefan Krähenbühl (Projektmitarbeit); verantwortlich bei TBD.: Tom Seinige, Sandro Nicotera, Alexandra Niggeler, Susan d'Erlanger; verantwortlich bei Glimpses Films: (omeo Janczer, Miriam Rivas. (pd/lol)