Die Thommen Group führt wiederverwertbare Rohstoffe in den Recyclingkreislauf zurück. Mit diesem Angebot der Recycling-Komplettleistungen gehört die Thommen Group mit den drei Marken Thommen, Metallum und Immark seit Jahren zu den Marktführern in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.



Eine Berufslehre mit Zukunft



Gemeinsam mit rund 650 engagierten Fachleuten tragen die Lernenden der Thommen Group zu einem schonenden Umgang mit der Umwelt bei und sorgen dank Ihrer Tätigkeit für die Wiederverwertung von Ressourcen.



Mit dem Ziel, den hohen Stellenwert der Berufsausbildung weiter zu festigen, hat die Thommen Group in Zusammenarbeit mit der Farner Consulting eine Lehrlingskampagne lanciert. Darin werden folgende Ausbildungsberufe beworben: Baumaschinenmechanikerin EFZ, Kaufmann EFZ, Recyclistin EFZ, Strassentransportfachfrau EFZ .



Dank Augmented Reality die Arbeitswelt der Thommen Group erleben



Seit Anfang August läuft die Lehrstellenkampagne für 2023 auf den Kanälen Snapchat und TikTok. In kurzen Videos wird den Jugendlichen gezeigt, dass sie ihre Fähigkeiten und Hobbies aus der Freizeit auch im Berufsalltag gewinnbringend einsetzen können.



Ein spezielles Feature der Kampagne ist die AR-Lens, die eigens für die Thommen Group programmiert wurde. Damit können die Nutzerinnen und Nutzer auf Snapchat virtuell in das Arbeitsumfeld von Lernenden bei der Thommen Group eintauchen. Dank Ad Recall-Werten von über 70 Prozent unterstützt die AR-Lens die Thommen Group bei der Positionierung als Berufsbildner.



Michael Itin, Leiter Marketing bei der Thommen Group ergänzt: «Mit der AR-Lens möchten wir neue, kreative Wege gehen und einen direkten Zugang zum vielseitigen Berufsbildungsangebot schaffen.»



Die aktuelle Lehrlingskampagne läuft noch bis Mitte September weiter.

Verantwortlich bei Thommen Group: Michael Itin, Leiter Marketing; Christina Kimmig, Leiterin Aus- und Weiterbildung; Guido Herklotz, Digital Marketing & Content Manager; Dogukan Gül, Assistent Marketing & Kommunikation ; verantwortlich bei Farner Consulting: Christoph Emch (Client Lead), Lukas Günter (Projektleitung), Mathias Kröbl (Art Direction), Nadine Schuler, Eva Witschi (Digital Campaign Management), Aleksandar Sofranac (Motion Design); Fotografie: Ko Photography + Film. (pd/mj)