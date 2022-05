In der Schweiz leben rund 80'000 Menschen mit Epilepsie, und jedes Jahr erhalten 4‘500 Personen eine neue Diagnose. Trotzdem wisse die Bevölkerung nur sehr wenig über Epilepsie, wie es in einer Mitteilung heisst. Entsprechend gebe es viele Vorurteilen, und die Betroffenen werden stigmatisiert und verschweigen ihre Krankheit deshalb oft. Am 16. Mai hat Epi-Suisse, der schweizerische Verein für Epilepsie, deshalb eine nationale Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagne lanciert, die Life Science Commmunication konzipiert und umgesetzt wurde.

Die Kampagne soll das Bewusstsein in der breiten Bevölkerung stärken, auf die Anliegen von Menschen mit Epilepsie aufmerksam zu machen und dabei den Fokus auf Personen mit einer frischen Diagnose legen. Zudem sollen Vorurteile abgebaut und die Stigmatisierung der Betroffenen bekämpft sowie deren Empowerment bewirkt werden. Die Social-Media-Kampagne arbeitet mit dem Hashtag #EpilepsieWarum. Mit unerwarteten Fragen will sie Neugierde wecken und einen Dialog starten: Warum ich plötzlich Kauderwelsch sprach? Warum ich mein Baby immer am Boden wickle? Auf der Kampagnenwebsite finden Interessierte die Antworten und können sich vertieft informieren.

Ziel der neuen Kampagne ist es gemäss Mitteilung weiter, über Epilepsie zu reden, Vorurteile abzubauen und Stigmatisierung zu bekämpfen sowie ein Empowerment für Menschen mit Epilepsie zu bewirken. Die Kampagnendauer ist auf mehrere Monate angelegt und kann später mit weiteren Wellen verlängert werden. Die Strategie ist es, mit einem kleinen Budget durch wirksamen Einsatz diverser Social-Media-Kanäle eine «schlagkräftige Kampagne» entwickeln – unterstützt durch OOH-Massnahmen wie ePanels an grossen Schweizer Bahnhöfen, Plakaten und Postkarten für Arztpraxen aufliegen und Printpräsenz. Kern der Kampagne sind Podcasts, welche in die Kampagnen-Website eingebettet sind.

In den Podcasts erzählen Menschen aus ihrem Leben und von den Herausforderungen, die mit Epilepsie verbunden sind. Unter anderem berichtet der Sportmoderator Jann Billeter von seinen persönlichen Erfahrungen. «Ich möchte den Betroffenen Mut machen und mithelfen, dem Thema mehr Gehör zu verschaffen», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Als Botschafter von Epi-Suisse tritt er gemeinsam mit anderen Betroffenen an die Öffentlichkeit, um so der Erkrankung Epilepsie ein Gesicht zu geben.

Verantwortlich bei Epi Suisse: Dominique Meier; verantwortlich bei Strategie, Beratung und Umsetzung: Mark Bächer, Christine Walder, Anna Vettiger (Life Science Communication), verantwortlich bei Kreation: Christine Manger (Life Science Communication). (pd/tim)