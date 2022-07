LSA: Kargo wird neues Mitglied

Manipulierte Bilder

Retuschierte Werbung muss gekennzeichnet sein

In Norwegen tritt eine Gesetzesänderung in Kraft. So sollen weniger idealisierte Körper dargestellt werden.

