Dank der künstlichen Intelligenz finden die BLS-Kunden zukünftig Aktivitäten, die alle Facetten des Lebens berücksichtigen, schreibt In Flagranti Communication in einer Mitteilung. Dafür sorgt der neue Ausflugsfinder.

Wo kann ich mit Hund super wandern? Wie entspanne ich an diesem Wochenende am besten mit einer Freundin? Wo zeigt sich die Sonne für einen perfekten Wochenendausflug? In allen BLS-Gebieten werden diese Fragen zukünftig mit konkreten Vorschlägen beantwortet – einfach, personalisiert und schnell.

Kampagen schnell umgesetzt

Genauso einfach und schnell wie der neue Ausflugsfinder sollte auch die Kampagne dazu sein. In nur wenigen Wochen wurde sie mithilfe von KI in enger Zusammenarbeit mit der BLS entwickelt, schreibt die Agentur aus Lyss im Berner Seeland.

Die gewählten Motive präsentieren potenzielle Chatverläufe so, wie sie der Kunde auf seinem Bildschirm erlebt. Dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Bildgenerierung ist die Kampagne beliebig und kurzfristig erweiterbar. Neue Sujets sind im Handumdrehen gestaltet – so unterstützt in flagranti die Kunden der BLS sofort und aktuell in der Freizeitplanung.

Entstanden sind diverse Werbemassnahmen im Bereich Digital out of Home, Display Ads, YouTube Ads, Mailings und Meta-Stories. (pd/nil)