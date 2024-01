Jung von Matt Limmat: Laura Zimmermann und Marco Meroni neu dabei

von Christian Beck

Laura Zimmermann und Marco Meroni haben zur Zürcher Kreativagentur Jung von Matt Limmat gewechselt. Dort sind sie seit Anfang Jahr als Creative Amplification Directors Teil des Kreationsteams. Beide arbeiten je in einem 100-Prozent-Pensum, heisst es bei der Agentur auf Anfrage von persoenlich.com.

«Creative Amplification sorgt dafür, dass Ideen und Kampagnen die volle Kraft auch in Earned Media entfalten können und so zum Talking Piece für Marken werden», so Cyrill Hauser, Managing Partner bei Jung von Matt Limmat. «Hierfür braucht es eine ganzheitliche Orchestrierung: Von der Idee, über das Storytelling zur Campaigning-Strategie mit Multiplikatoren bis zum Storypitch und Social-Push.»

Aus der Komfortzone pushen

Laura Zimmermann und Marco Meroni verstärken die bestehenden Kreativteams bei Jung von Matt Limmat mit ihrer Amplification-Expertise. «Jung von Matt versteht Amplification wirklich als Kreativ-Disziplin und hat sie organisatorisch in den Teams und Workflows entsprechend so verortet und integriert, dass wir konsequent interdisziplinär agieren können», so Meroni zu persoenlich.com. «Ich freue mich sehr darauf, mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen aus allen Disziplinen für unsere Kundinnen und Kunden an Inhalten und Erzählformen zu arbeiten, die von Medien als plausibel, attraktiv und dringlich beurteilt werden.»

Auch Zimmermann freut sich auf die neue Aufgabe. «Ich hoffe, dass sie mich auch ein bisschen aus meiner Komfortzone pusht. Am meisten freue ich mich aber darauf, als Creative Amplification Director Teil einer starken Kreation zu sein. Das ist meines Erachtens auch die Differenzierung, die wir gegenüber Kundinnen und Kunden am Markt anbieten können: Amplification als Kreativdisziplin. Zudem ist Jung von Matt unabhängig, was ich persönlich als grosses Privileg für die kreative Arbeit empfinde.»

Wolfgang Bark, Managing Creative Director von Jung von Matt Limmat, sagt zum Neuzugang: «Ich freue mich riesig, dass wir unsere Amplification-Expertise mit dem Doppel-Draft von Laura und Marco weiter ausbauen können. Amplification war schon immer Teil der kreativen DNA vieler Arbeiten von Jung von Matt.»

Eingespieltes Team

Laura Zimmermann hat in Bern und Paris Rechtswissenschaften studiert. Statt ihre Dissertation zu schreiben, wurde sie Co-Präsidentin der Operation Libero und hat dort mit ihrem Team an vorderster Front zahlreiche politische Kampagnen geleitet. In den letzten fünf Jahren arbeitete Zimmermann bei Rod Kommunikation und betreute dort namentlich Projekte von Kundinnen und Kunden wie Ikea, dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), Coca-Cola, Pro Juventute und dem Migros-Engagement. Zimmermann unterrichtet an der ZHAW, der HSLU und der Ad School und ist designiertes Mitglied der Schweizerischen Lauterkeitskommission.

Marco Meroni hat in den letzten 25 Jahren in allen für Creative Amplification wichtigen Disziplinen gearbeitet. Als Journalist, als langjähriger Mediensprecher und Pressechef von SRF und als Mitglied der Geschäftsleitung von Rod Kommunikation. Zuletzt war er bei V-oice tätig. Seine Kampagnen für das Bundesamt für Umwelt, die Umweltallianz, Betty Bossi, das Bundesamt für Gesundheit, Swisscom und viele mehr haben grosse Medienresonanz erzielt, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

«Wir haben bei Rod bereits vier Jahre sehr eng zusammengearbeitet», so Meroni zu persoenlich.com. «Wir kennen und ergänzen uns entsprechend sehr gut und sind ein eingespieltes Team. Das ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der stetig schwindenden Ressourcen auf Medienseite sehr wichtig, da wir unsere Angebote an die herrschenden komplexen Medienrealitäten laufend ausrichten müssen.»

Ohne Scheuklappen

Zwar seien Meroni und Zimmermann bei Jung von Matt Limmat in verschiedenen Krea-Teams zuhause, würden sich aber laufend austauschen. «Dabei geben wir uns nicht nur gegenseitig Feedbacks, sondern steuern auch neue Ideen bei. Hier wird eine grosse Durchlässigkeit von Ideen und Kommentaren nicht nur gewünscht, sondern aktiv eingefordert und kultiviert. Kurz: Scheuklappen für das trojanische Pferd sind verboten und das kommt uns sehr entgegen.»

Damit sich das Potenzial für medienwirksame, kreative Ideen voll entfalten könne, müsse man vor allem seine Kundinnen und Kunden und ihre Bedürfnisse verstehen, ergänzt Zimmermann. «Darum teilen wir uns die Verantwortung vorwiegend in der Projekt- und Kund:innenarbeit auf. Konkret: Marco arbeitet in der Regel hauptverantwortlich auf anderen Briefings und Kund:innen als ich. Wir sind aber so flexibel aufgestellt, dass wir auch auf Kundenbedürfnisse eingehen können, welche die Aufmerksamkeit und Mitarbeit von uns beiden wünschen oder erfordern.»

Zimmermann und Meroni kennen und schätzen sich bereits vor ihrer gemeinsamen Zeit bei Rod. «Marco war bereits zu Operation-Libero-Zeiten einer meiner engsten Berater. Schon damals haben wir gemeinsam publizitätswirksame politische Kampagnen gemacht», erinnert sich Zimmermann. «Als öffentlich exponierte Person lernt man die Medien noch in einer anderen Dimension kennen.» Das sei eine gute Schule gewesen, die Zimmermann auch heute in der Arbeit mit Kundinnen und Kunden noch sehr viel nütze.