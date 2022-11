Weihnachten ist die beste Zeit, um sich aufs Wesentliche zu besinnen und seinen Mitmenschen zu zeigen, dass sie einem am Herzen liegen. Unter diesem Leitgedanken setzt Coop im diesjährigen Weihnachtsspot laut einer Mitteilung ein Zeichen für mehr Aufmerksamkeit und Mitgefühl im Alltag und legt den Fokus des Claims «Für mich und dich.» auf die Wichtigkeit des Füreinanderdaseins.

Um die unmittelbare Wirkung dieser Haltung erlebbar zu machen, habe Regisseur Tobias Fueter zusammen mit TBWA\Zürich einen emotionalen Film kreiert, der eine Kettenreaktion liebevoller Gefälligkeiten erzähle. Ausgelöst wird der Reigen von einer Verkäuferin, die einem Kunden auf dem Parkplatz spontan beim Einladen der Einkäufe hilft. Es folgen verschiedene kleine Gesten, die von Mensch zu Mensch (und sogar Hund) weitergegeben werden. Das Finale bringe uns wieder zur Verkäuferin zurück, der ein aufmerksamer Passant schliesslich auch einen bewegenden Glücksmoment beschere.

«Der emotionale, und doch leichthändig inszenierte Film, wurde von Hitmill mit einem dynamischen Song musikalisch untermalt», wie es in einer Mitteilung heisst. Er wird ab Mitte November im TV in einer Langversion sowie online in mehreren Cutdowns ausgestrahlt.

Verantwortlich bei Coop: Thomas Schwetje (Leiter Marketing/Digitale Services), Sacha Zuberbühler (Leiter Marketingkommunikation), Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Flatt (Leiter Media), Luca Schwarz (Leiter Werbung Image/Eigenmarken), Florian Lanovic (Leiter Social Media/Campaigning), Anja Nowak (Social Media/Campaigning), Oliver Pursell (Social Media Manager), Kathrin Wullschleger (Werbung POS), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Senior Projektleiter Digital Media); verantwortlich bei TBWA\ Zürich: Manuel Wenzel, Susanne Weeber, Jan Krohn, Susanna Fill, Naomi Gulla, Severin Miszkiewicz, Maude Mahrer, Stefan Orian, Nico Hediger, Massimo Dalla Palma (Kreation), Esther Ortega, Marija Suvajdzic, Verena Rainer (Beratung); verantwortlich bei OnfilmXStories: Tobias Fueter (Regie), Michèle Seligmann (Executive Producer), Nicole Spring (Producer), Heike Schreyer (Production), Jerome Lauber (Coordinator Talent/Cast Coordinator), Sandro Rothmund (Production Assistent), Tobias Dengler (DoP), Reto Trösch (Art Director), Patrizia Jäger (Styling), Claudia Mai (Casting CH), DeeBee Phunky (Casting International), Belinda Norcliffe (Casting London), Marko Strihic (Editor), The Frank Barton Company (Postproduction), Maurizio Bergmann (Sounddesign), Rémy De Vlieger (Grading), Edoardo Moruzzi (Head of Postproduction); verantwortlich bei TWmedia: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Brunner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV-Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online), Miriam Küng (Digital Campaign Manager), Madeleine Huber-Tröndle (Online-Mediaplanerin); verantwortlich bei HitMill: Georg Schlunegger (Composition, Songwriting, Producer), Fred Herrmann (Mix, Co-Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Project Management); verantwortlich bei Cover Media: Angelina Belintani (Produktion, Casting), Baschi Thommen (Vertonung). (pd/tim)