Family: Linus Konetschnig stösst zum Team

Mitte Januar ist Linus Konetschnig als Copywriter bei Family gestartet. In der Zürcher Agentur soll er in den kommenden Jahren den Gen-Z-Blickwinkel für Kunden zu erweitern, heisst es in der Mitteilung.

«Linus überzeugte uns bereits als Freelancer auf diversen Projekten. Mit der Idee, einen ganzen Berg einzufärben hat er unser Herz vollends erobert. Da war klar – mit dem wollen wir arbeiten», wird Claudio Catrambone, Gründer und CCO von Family zitiert.

Linus startete seine Agenturlaufbahn bei Jung von Matt Limmat als Trainee Future Creative Leader und verliess die Agentur, um einen anderen Blick auf die Aufgaben eines Copywriters auf Kundenseite zu bekommen. Zur selben Zeit legte er eine Minikarriere als Deutschrap-Artist «tracksuitdaddy» hin – mit über einer Million Klicks über alle Kanäle hinweg.

«Rap und Werbetexten sind sich ähnlicher, als man denkt. Ob ich nun Lines schreibe, die mein Publikum feiert, oder ob ich Lines schreibe, die der Kunde feiert, ist im Schaffungsprozess fast das Gleiche», wird Konetschnig in der Mitteilung zitiert.