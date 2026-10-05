Es ist die erste Dachkampagne seit dem Pitchgewinn. Im März hatte sich Family im Auswahlverfahren der Schweizer Milchproduzenten SMP durchgesetzt und die kreative Gesamtverantwortung für die Dach- und Themenkommunikation von Swissmilk übernommen (persoenlich.com berichtete). Im Sommer folgte eine Sonderkampagne zur Fussball-WM.
Fünf Filme von je 20 Sekunden greifen Themen aus den Bereichen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss auf. Daraus entstanden zwei 30- und ein 75-Sekünder. Dazu kommen sechs Sujets für Out of Home und Digital Out of Home, darunter Megaposter. Ausgespielt wird die Kampagne zudem über TV, Connected TV, Online und Social Media. Die Landingpage führt das Konzept weiter. Mediastrategie und -planung entstanden in Zusammenarbeit mit Ceres Media.
In der Mitteilung ist von der ersten schweizweiten Dachkampagne für Swissmilk die Rede. Allerdings hatte die SMP bereits 2022 eine mit Jung von Matt Limmat entwickelte Kampagne als «nationale Dachkampagne» bezeichnet.
Lovely wurde laut Mitteilung vollständig mit CGI umgesetzt, die Produktion lag bei Postoffice Amsterdam. Auf KI habe man verzichtet, weil sich damit die geforderte Detailtreue bei Fell, Körperbau und Mimik nicht zuverlässig gewährleisten lasse. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Schweizer Milchproduzenten SMP: Stefan Arnold (Co-Geschäftsführer), Martin Rüst (Abteilungsleiter Key Account und Marken), Heiko Stegmaier (Abteilungsleiter Campaigning), Daniela Beutler, Gaëlle Grosjean (Campaign Managerinnen); verantwortlich bei Family: Philip Meier, Tobias Peters, David Voges, Severin Binkert, Cécile Ducourant, Noam Josuè Margiotta Dal Bosco, Linus Konetschnig, Marco Bienek (Kreation), Johnny Grubenmann, Jan Walser, Florian Weitzel (Creative Direction), Anina Trachsler, Tayba Babar, Mareike Hofer (Beratung), Mark Becher (Strategie), Marc Ambühl, Mery Wunderlin (Postproduction), Ruwanie Hayoz (Agency Producing), Claudio Catrambone, Svenja Hässig (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Ceres Media: Michael Richner, Alessandro Giuliano, Andreas Schenker; weitere Partner: Markenfilm Schweiz mit Joel Scheidegger (Executive Producer), Marek Partys (Regie), Radim Strelka (DoP); BaconX mit Sam Gilling (Grading); Postoffice Amsterdam (CGI Lovely; Komposition: P.M. Brouwer, J.S.B. Balhuizen); Jingle Jungle (Audio).