Publiziert am 05.10.2026

Es ist die erste Dachkampagne seit dem Pitchgewinn. Im März hatte sich Family im Auswahlverfahren der Schweizer Milchproduzenten SMP durchgesetzt und die kreative Gesamtverantwortung für die Dach- und Themenkommunikation von Swissmilk übernommen (persoenlich.com berichtete). Im Sommer folgte eine Sonderkampagne zur Fussball-WM.

Fünf Filme von je 20 Sekunden greifen Themen aus den Bereichen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss auf. Daraus entstanden zwei 30- und ein 75-Sekünder. Dazu kommen sechs Sujets für Out of Home und Digital Out of Home, darunter Megaposter. Ausgespielt wird die Kampagne zudem über TV, Connected TV, Online und Social Media. Die Landingpage führt das Konzept weiter. Mediastrategie und -planung entstanden in Zusammenarbeit mit Ceres Media.

In der Mitteilung ist von der ersten schweizweiten Dachkampagne für Swissmilk die Rede. Allerdings hatte die SMP bereits 2022 eine mit Jung von Matt Limmat entwickelte Kampagne als «nationale Dachkampagne» bezeichnet.

Lovely wurde laut Mitteilung vollständig mit CGI umgesetzt, die Produktion lag bei Postoffice Amsterdam. Auf KI habe man verzichtet, weil sich damit die geforderte Detailtreue bei Fell, Körperbau und Mimik nicht zuverlässig gewährleisten lasse. (pd/nil)