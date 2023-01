Heimat Zürich: Mantraartige Weisheiten für mehr Sparkunden

Die Bank Cler startet positiv ins neue Jahr. Und das wortwörtlich. Mit einer humorvollen und überraschenden Kampagne von Heimat Zürich will sie Sparkonten, die dank positiven Zinsen wieder attraktiv sind, bewerben.

Nach 16 Jahren fand dieses Jahr eine nahezu historische Zinswende statt. Das Ergebnis: Sparen lohnt sich endlich wieder, heisst es in der Mitteilung. Um ihre Sparkonten und die attraktiven Konditionen zu bewerben, setzt die Bank Cler zusammen mit der Kreativagentur am Helvetiaplatz in der aktuellen Kampagne auf eine überraschende und laute Botschaft.

Wer an die Kraft des positiven Denkens glaubt, denkt dabei kaum an Sparzinsen, sondern an andere, überirdische Fügungen des Lebens. Dabei bieten die Sparkonten der Bank Cler seit dem 1. Januar 2023 ganze 1,3 Prozent irdischen Sparzins. Damit zahlt das Finanzunternehmen übrigens einen deutlich höheren Zins als die meisten Konkurrenten.

In der Kampagne beschwören ein selbsternannter Finanzguru, ein Motivationscoach und eine spirituelle Lebensberaterin mit mantraartigen Weisheiten à la «Ich empfange das Geld mit offenen Armen» oder «Geld kommt auf wundersame Weise zu mir.» die Kraft des positiven Denkens. Die Auflösung hingegen ist umso irdischer: «Positives Denken ist gut, Sparzinsen sind besser.»

Die Kampagne beeinhaltet neben Filmen und diversen Onlineformaten auch Plakate, redaktionelle Beiträge und Aktivierungen in der Filiale. Als besondere Aktion werden zudem Glückskekse mit der frohen Botschaft an Passanten in mehreren Schweizer Bahnhöfen und in Bank Cler Filialen verteilt.

Verantwortlich bei der Bank Cler: Barbara Gürtler, Gregor Eicher; Kreativagentur: Heimat Zürich, Filmproduktion: Rocket Film; Regie: Daniel Gebhart de Koekkoek/ Eric van den Hoonaard, Fotografie: Daniel Gebhart de Koekkoek/ Rachel Israela; Mediaagentur: PHD. (pd/wid)