Die Brüder Stephan und Michael Widmer, Gründer-Duo der Kleinanzeigen Plattform ricardo.ch, haben in den letzten Jahren ein europaweit tätiges Onlinemöbelhaus erschaffen. 2009 lancierten sie mit Beliani ihren ersten Onlineshop in der Schweiz, unter dem Motto Zuverlässigkeit und Qualität. Seither haben sie den Shop ausgebaut. Heute liefert Beliani in 17 Länder in ganz Europa und verfügt über ein breites Sortiment an In- und Outdoormöbeln.





Im letzten Jahr war es der Wunsch der Widmer-Brüder, ihrem Unternehmen einen neuen Markenauftritt zu geben. «Wir haben uns einen neuen Marken-Look gewünscht, der unsere Markenidentität und unseren Anspruch nahbar und offen kommuniziert», wird Michael Widmer in einer Mitteilung von Foundry zitiert.

Gemeinsam mit der Agentur hat sich Beliani an die Arbeit gemacht. Das Ergebnis: eine neue Positionierung, bei der die Kernkompetenz von Beliani im Zentrum steht. Was die Kundschaft an Beliani besonders schätze, sei der gute Service, die bequeme Lieferung, das 365-tägige Rückgaberecht und die richtige Auswahl, schreibt Foundry.

Daraus resultierte die neue Tagline «Delivering Happiness». Stephan Widmer kommentiert die Tagline so: «Sie vereint unser Selbstverständnis als Unternehmen und unser Versprechen an unsere Kundinnen und Kunden.»

Foundry schuf für Beliani auch ein neues Logo: Ein «B» bildet sowohl ein Herz als auch das Profil einer Couch.

Headlines wie «Click, Click, Hooray!» oder «Find the style that makes you smile» repräsentieren die neue Brand Voice auf verschiedenen Werbemitteln, etwa auf Print-Anzeigen, Plakaten oder DOOH-Screens. «Beliani spricht klar, selbstbewusst, lösungsorientiert und ist immer offen für positive Überraschungen», so Stephan Widmer.









Verantwortlich bei Beliani: Michael Widmer (CEO und Gründer), Stephan Widmer (CEO); verantwortlich bei Foundry: Fieke Clinckemalie, Ruben Mata Lopez, Gustavo Frazão (Design & Art Direction), Nitin George (Concept & Strategy), Alexander Brown (Chief Strategist), Leon Marenbach (Copywriter), Gregor Wollenweber, (Production), Hugo Bosio (Account Management), Sacha Moser (Lead Creative Direction). (pd/nil)