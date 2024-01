Tells Söhne: Martina Stadler wird Co-Geschäftsführerin

Martina Stadler wurde per 1. Januar 2024 zur Gesellschafterin und Co-Geschäftsführerin bei Tells Söhne befördert. Die ausgebildete Grafikerin ist seit sechs Jahren als Art Direktorin und Beraterin in der Agentur für visuelle Kommunikation tätig und habe das Unternehmen in dieser Zeit massgeblich geprägt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit ihrem kreativen Talent, ihrer Beratungskompetenz und grossem Tatendrang habe Martina Stadler in den vergangenen Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung und zum Erfolg von Tells Söhne beigetragen, heisst es weiter. Mit der Übernahme einer Führungsrolle bekräftigt Martina Stadler ihr langfristiges Commitment für die Agentur. Ihre Leidenschaft, Lernbereitschaft aber auch ihre Akzeptanz innerhalb des Teams machten sie zur idealen Ergänzung der bestehenden Geschäftsleitung.

Die beiden Gründer und Geschäftspartner Iwan von Rickenbach und Matthias Schnüriger freuen sich laut Mitteilung auf die gemeinsame Zukunft.(pd/wid)