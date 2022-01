Die OST – Ostschweizer Fachhochschule ging 2020 aus der Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen (FHS), der Hochschule für Technik Rapperswil (HRS) und der Interstaatlichen Hochschule für Technik (NTB Buchs) hervor.

Durch den Zusammenschluss sollen vermehrt bestehende Studiengänge an mehreren Standorten angeboten werden, wie es in einer Mitteilung heisst. So könne man nun auch auf dem, direkt am Zürichsee liegenden, Campus Rapperswil Wirtschaft studieren. Dies wurde nun mit einer pointierten Plakat- und Social-Media-Kampagne im Grossraum Zürich bekannt gemacht werden.

Verantwortlich bei OST Ostschweizer Fachhochschule: Marion Pester (Mitglied der Hochschulleitung, Standortleiterin, Leiterin des Departements Wirtschaft), Rosella Toscano-Ruffilli (Stv. Leiterin Studienbereich Wirtschaft, Dozentin); verantwortlich bei Agentur am Flughafen AG, Altenrhein: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative Direction), Ketil Eggum (Art Direction), Max Eugster (Beratung/Media). (pd/tim)