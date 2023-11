Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke) will mit ihrer Netto-Null-Kampagne ihre neue strategische Ausrichtung als Pionierin für die Energiewende Ostschweiz stärken und ihre 360-Grad-Energielösungen verankern. Unterstützung bekommt sie dabei aus dem Hause Rembrand, eine der führenden Markenkommunikationsagenturen der Ostschweiz, die eine breit aufgerollte Imagekampagne startet.

Die SAK bekennt sich zu Netto-Null. Die Energieversorgerin will sich nicht nur der «Science Based Target Initiative» anschliessen und ihr selbst auferlegtes Ziel einer ausgeglichenen Treibhausgasbilanz bis 2040 erreichen. Sie möchte sich auch ökologisch, ökonomisch, sozial und gesellschaftlich engagieren und mit ihrem Angebot Unternehmen und Private befähigen, Netto-Null zu werden. Gemeinsam soll an einer grüneren Zukunft gearbeitet werden, heisst es in der Mitteilung der verantwortlichen Agentur Rembrand. So enstand die Leitidee zu der Kampagne «Für ein Leben, das wir alle leben wollen».





Die neue Positionierung erforderte Anpassungen im kommunikativen Auftritt der Marke. In einem ersten Schritt wurden die Mitarbeitenden ins Boot geholt. Mit ansprechenden Visuals, die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Engagements für die Umwelt zeigen, dem neuen Claim sowie der Zusatzmessage «Wir schaffen Netto-Null bis 2040» werden sowohl der Team-Gedanke als auch das eigene Engagement angesprochen. Für die Aussenkampagne entwarf Rembrand nicht nur passende Anzeigenmoods, sondern konzipierte als Herzstück einen Imagespot, der die Bedeutung der Botschaft bildgewaltig unterstreicht.







Vom kleinen, entdeckungsfreudigen Mädchen über Studierende mit grossen Ideen bis hin zum erfahrenen Ingenieur mit den passenden Lösungen und schliesslich dem Grossvater, der sich schon immer für eine Zukunft seiner Lieben einsetzt, kommen alle Generationen zu Wort und erläutern, warum sie sich engagieren. Am Ende des Tages treffen alle aufeinander, um das Leben unbeschwert zu geniessen.

In der crossmedial breit ausgerollten Kampagne werden neben Display und Social Ads sowie Branding Pages auch klassische OOH-Medien in der ganzen Ostschweiz bespielt.

Awareness in der gesamten Ostschweiz schaffen

«Uns war wichtig, die neu entwickelten Marken-Aspekte mit dem Claim ‹Fürs Leben gut›, die strategischen Zielsetzungen hinter ‹Netto-Null bis 2024› und unsere Expertise im Bereich 360-Grad-Energielösungen in eine Kampagne zu verpacken, mit der wir intern und extern gleichermassen Identität schaffen und verankern können», erklärt Roman Griesser, Leiter Unternehmenskommunikation bei SAK. Schliesslich kann jeder und jede einen Beitrag zu einer liebenswerten Zukunft leisten. Die Kampagne «Für ein Leben, das wir alle leben wollen» schaffe mit stimmungsvollen Moods und ansprechenden Botschaften Awareness für dieses wichtige Thema und zahle auf die Vertrauenswürdigkeit der SAK ein.

Verantwortlich bei Rembrand: Andreas Felder (Strategie), Jörg Stöckigt (Konzept/CD), Georg Wirth (Beratung/Mediaplanung), Soraia Simão (Grafik), Anne-Lena Scherrer (Text) Filmproduktion: Focus Format GmbH; verantwortlich bei SAK: Roman Grisser (Leiter Unternehmenskommunikation), Silvia Brönnimann und Joanna Pietryga (Fachspezialistinnen Unternehmenskommunikation), Armend Veliu (Grafik, Parashuta – Design.Communication. (pd/wid)