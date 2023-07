Die Kampagne ist Teil eines dreijährigen Anti-Littering-Plans, der von Valencia Kommunikation gemeinsam mit dem Tiefbauamt Basel entwickelt wurde. Diesem ging einiges an strategischer Vorarbeit voraus, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuerst wurden in einem Workshop die Nummer-eins-Positionierung des Unternehmens erarbeitet und mit Hilfe eines Limbic Mappings mögliche Personas eruiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde der Slogan «Basel bleibt sauber, dank dir!» entwickelt.

Der Slogan ist Teil einer Anti-Littering-Kampagne, die jedes Jahr den Fokus auf ein anderes Problem setzt. So können einzelne Botschaften zielgruppengerecht und in den entsprechenden Kanälen transportiert werden.

Fokus Zigaretten-Littering

Die Anti-Littering-Kommunikation behandelt im ersten Jahr das Thema Zigarettenstummel. Achtlos weggeworfen statt korrekt entsorgt, stellen sie ein vielschichtiges Problem dar. Ein gewöhnlicher Zigarettenstummel enthält so viel Gift und Mikroplastik, dass dieser bis zu 1000 Liter Wasser vergiften kann. Landet er am Boden, dauert es bis zu 15 Jahre, bis er abgebaut ist. Littering mit Zigarettenstummel erzeugt also nicht nur hohe Kosten für die Stadtreinigung, es schadet auch der Natur. Diese Fakten sind aber vielen Rauchenden nicht bewusst, heisst es weiter.

So entstand die Idee, mit überraschenden und impact-starken Bildern von rauchenden Wildtieren auf dieses Problem aufmerksam zu machen und gleichzeitig Littering-Fakten zu kommunizieren. Die Bilder wurden in einem mehrstufigen Prozess mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt und anschliessend lithografisch nachbearbeitet. Die Kampagnenbilder sind aktuell auf einer Tram der BVB zu sehen.

Verantwortlich beim Tiefbauamt Basel: Dominik Egli (Leiter Stadtreinigung); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Michael Gerber (Strategie), Sebastian Refardt (Konzept und Text), Tommy Schilling, Béatrice Otto, Michelle Mathis (Kreation und Design), Sylvia Schneider (Polygraphie), Claudia Paganini, Ilaria Seminatore, Roman Bärtschi (Beratung und Projektleitung), Patrik Rohner (Bildbearbeitung). (pd/cbe)