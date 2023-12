Serviceplan Group: Nathalie Diethelm übernimmt von Pam Hügli

Nach acht Jahren im House of Communication in Zürich verlässt Pam Hügli die Serviceplan Group Ende Dezember 2023 auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ihre Rolle als CEO und Sprecherin der Gruppe übernimmt Nathalie Diethelm, seit März 2023 Co-Geschäftsführerin von Mediaplus Suisse. Dies schreibt die Agentur am Montagabend in einer Mitteilung.

Pam Hügli ist 2016 als Geschäftsführerin zur Kreativagentur Serviceplan Suisse gekommen. Ab 2020 war sie CEO der Serviceplan Group Switzerland, der Holdinggesellschaft unter der Serviceplan Suisse, die Medienagentur Mediaplus Suisse und die Digitalagentur Plan.Net Suisse gebündelt sind, und agierte auch als Sprecherin des Standorts Zürich.



Pam Hügli zu ihrem Entscheid: «Nach acht intensiven und spannenden Jahren und vielen Erfolgen habe ich mich entschieden, eine Pause zu machen. Natürlich fällt einem ein solcher Schritt nicht leicht, aber jetzt ist es für mich und das Unternehmen der richtige Zeitpunkt, auch weil wir eine gute Nachfolgerin gefunden haben. Auf jeden Fall werde ich meine Kolleginnen und Kollegen aus dem House of Communication Zürich vermissen. Gleichzeitig freue ich mich darauf, meine Zeit auf Neues zu fokussieren und meine Erfahrungen anderweitig zu nutzen.»

Markus Noder, Managing Partner International Serviceplan Group: «Wir bedanken uns herzlich bei Pam Hügli für ihr grosses Engagement und ihre sehr gute Arbeit und bedauern ihren Weggang als langjährige Partnerin der Serviceplan Group. Sie hat die Agenturgruppe wesentlich geprägt, ihre Bekanntheit im Schweizer Markt stark ausgebaut, den Standort Zürich erfolgreich durch noch nie dagewesene Umstände, wie eine Covid- Pandemie gesteuert. Für ihre weitere Karriere wünschen wir ihr das Beste und werden auch in Zukunft verbunden bleiben.»



Pam Hüglis Rolle als CEO Serviceplan Group Schweiz und Sprecherin des Standorts übernimmt Nathalie Diethelm zusätzlich zu ihrer Rolle als Co-Geschäftsführerin von Mediaplus Suisse. Nathalie Diethelm wechselte im Frühjahr 2023 zur Serviceplan Group, davor war sie langjährige CEO bei Havas Switzerland. Sie führt Mediaplus Suisse zusammen mit Pascal Fröhli.

«Nathalie Diethelm ist nicht nur eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin, sondern auch eine weit anerkannte und respektierte Führungspersönlichkeit. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Nathalie eine grossartige CEO aus den eigenen Reihen gefunden haben. Sie ist die absolut Richtige, um das House of Communication Zurich in eine erfolgreiche Zukunft zu führen», sagt Markus Noder.



Nathalie Diethelm: «Ich freue mich auf meine neue Rolle als CEO der Serviceplan Group Schweiz, um auf dem Fundament von Pam Hüglis toller Arbeit aufzubauen. Mit einem grossartigen Team werden wir weiterhin kreative und höchst innovative Lösungen für die Branche und die Marketers entwickeln und das House of Communication in eine aufregende und positive Zukunft führen.» (pd/wid)