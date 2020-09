Wissen erweitert den Horizont und öffnet Türen. Diese Botschaft bringt die neue Kampagne von Bold für die Berner Fachhochschule BFH «plakativ und stringent» auf den Punkt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen heisst.





Der Schritt in neue Bildungswelten kommt dabei sowohl in der Basiskommunikation als auch in zielgruppengerechten Umsetzungen für verschiedene Departemente zum Einsatz. Startschuss für den durchgängigen Auftritt ist die aktuelle Out-of-Home-Kampagne mit Plakaten und ePanels, welche auf digitaler Ebene von Display Ads und einer Social-Media-Kampagne begleitet wird. (pd/lol)