Stories: NZZ lanciert Bewegtbildkampagne

Die neue Bewegtbildkampagne der NZZ schliesst an die Neupositionierung an, die das Unternehmen 2020 mit dem Claim «Journalismus.» vorgenommen hat. Die NZZ unterstreicht dabei ihr Selbstverständnis, im Qualitätsjournalismus die Massstäbe zu setzen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst.

Die aktuelle Kampagne schlägt eine Brücke zur Leserschaft und thematisiert, was Journalismus auslöst und welchen Stellenwert er für Nutzerinnen und Nutzer in der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen der Gegenwart hat.

Im Zentrum der Kampagne steht die offene Debatte, die in demokratischen Gesellschaften mit Hartnäckigkeit und Haltung geführt werden muss – die es aber auch immer wieder aufs Neue zu verteidigen gilt. «Wenn die Debatte verstummt, ergreife das Wort» ist die Hauptbotschaft im Film. Die Debatte verstummt, wenn sich alle einig sind und der Mainstream den Takt vorgibt – von der Klima- bis zur Identitätsdiskussion.

«Die Debatte verschwindet, wenn Denkmäler gestürzt werden und Geschichtsvergessenheit um sich greift. Sie verstummt aber auch dann, wenn eine von Frieden und Wohlstand gesättigte Öffentlichkeit den real- und sicherheitspolitischen Risiken nicht mehr ins Gesicht zu schauen getraut», sagt Johannes Berchtold, Head Customer Marketing & Branding der NZZ.

Die NZZ steht laut eigenen Angaben für eine offene und lebendige Debattenkultur, die sie selbst mit klaren Positionen belebt und prägt. «Der von Krieg, Inflation, Klima- und Gesellschaftswandel sowie von der Pandemie geprägten Gegenwart lässt sich nicht durch Verdrängung, Ausblendungen und Denkverbote beikommen. Diesen fatalen Mechanismus thematisieren wir in der Kampagne», so Berchtold weiter.

Der Film baut auf dem ikonischen Pressebild auf und zeigt, was geschieht, wenn nicht das ganze Bild, sondern nur Ausschnitte gezeigt oder bewusst Dinge entfernt werden: Es entsteht eine neue, geschönte Sicht. Die Bewegtbildkampagne wurde zusammen mit der Stories AG konzipiert und produziert. Regisseur Tobias Fueter sagt dazu laut Mitteilung: «Die Komplexität der heutigen Welt mit der differenzierten Sichtweise der NZZ innert kürzester Zeit filmisch zu erzählen, war eine anspruchsvolle und inhaltlich wertvolle Herausforderung. Wir sind stolz auf das gemeinsam erreichte Ergebnis und hoffen auf wieder mehr Debatten in der Welt.»

Der Film in einer Lang- und verschiedenen Kurzversionen wird in den nächsten Monaten kanalübergreifend ausgespielt.

Verantwortlich für Konzeption, Produktion und Ausspielung:NZZ: Johannes Boege (Chief Commercial Officer), Johannes Berchtold (Head Customer Marketing & Branding), Nina Wach (Leiterin Branding), Nina Hildebrand (Texterin) Kerstin Heidrich (Grafikerin), Nora Brunhart (Senior Marketing Manager), Valerio Cerlito (Leiter Einkauf)Stories AG: Tobias Fueter (Regie & Edit), Yves Bollag (Executive Producer), Patrick Viert (Konzept & Idee), Cédric Marville (Beratung), Nicole Spring (Produzentin, Co-Regie), Seth Deter (Motion Design), Adrian Frutiger (Sounddesign, Musik & Mix), Originaltrack «Intrepid» by Brianna Tam, Amelie Plass-Link (Sprecherin), Sprecherdatei (Tonstudio), Edoardo Moruzzi (Head of Postproduction), Stefan Bucher (Postproduction Technical Manager), Luca Colaci (Postproduction Operator), Dominic Rüegg (Postproduction Trainee). (pd/mj)