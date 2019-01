Sir Mary: Pitch um Samsung gewonnen

Sir Mary hat sich in einem Pitchverfahren durchgesetzt und verantwortet ab Januar 2019 Kreation und Beratung für die Smartphone- und TV-Launch-Kampagnen.

«Wir freuen uns wahnsinnig darüber, die erfolgreiche Zusammenarbeit und Learnings der letzten Jahre aufs nächste Level zu bringen», wird Florian Beck, Inhaber und Kreativchef von Sir Mary, in einer Mitteilung zitiert. «Und es ist uns eine Ehre und Verpflichtung zu gleich, mit einem der spannendsten Claims von heute, ‹Do what you can’t›, im hart umkämpften Smartphone-Markt den Unterscheid machen zu können.»

Toni Koller, Marketingleiter Samsung Schweiz, sagt zur Agenturauswahl: «Wir haben uns in einem sehr hochstehenden Pitch für Sir Mary entschieden, sie haben uns mit ihrem Gameplan vollends überzeugt. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit und natürlich auch auf spannende Ideen und Umsetzungen in unserem Jubiläumsjahr.»

Erste Resultate der Partnerschaft werden laut Mitteilung bereits im ersten Quartal 2019 zu sehen sein.

Bisher wurden die Kampagnen projektweise an verschiedene Agenturen vergeben. Für Media ist weltweit Starcom zuständig. (cbe)