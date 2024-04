Der Onlinehändler Galaxus schickt die typografisch-semantische Galaxus-Out-of-Home-Kampagne in die Verlängerung. Seit dem 1. April sind in der gesamten Deutsch- und Westschweiz neue Sujets zu sehen. Die Kampagne wird insgesamt während zwei Wochen via Out of Home, Digital Out of Home, Online, Social Media sowie Print ausgespielt. «Die Anzahl von 28 verschiedenen Sujets zeigt dieses Mal die Breite des Galaxus-Sortiments, ohne die Anzahl der einzelnen Produkte zu nennen», heisst es bei Galaxus auf Anfrage.

Wie schon in der ersten Kampagne bringt Galaxus auch bei dieser Welle Bewegung in die Typografie, indem die Buchstaben mit dem jeweiligen Produkt interagieren. So können die Buchstaben zum Beispiel Kinder auf der Rutschbahn oder Staub, der unter den Teppich gekehrt wird, symbolisieren. «Das macht die Kampagne für animierte Werbemittel noch aufmerksamkeitsstärker und verspielter», schreibt Galaxus dazu.

Verantwortlich bei Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Ursina Grimm (Head of Brand Management), Branko Nastic (Projektleitung, Brand Management), Annina Müggler (Teamlead Creation), Daniel Kobi (Art Director), Bastian Otter (Senior Copywriter), Severin Keller (Senior Digital Media Designer, Motion Design), Sven Mathis (Senior Graphic Designer), Sarina Pruschy (Digital Media Designer, Motion Design), Maggie Blaser (Graphic Designer), Christian Walker (Fotografie & Bildretusche), Cédric Feusi, Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung), Gesine Hauder (Senior Media Planner), Detail AG (Bildaufbereitung), Jingle Jungle (Sound Design). (pd/cbe)