Family: Rivella will für mehr Farbe sorgen

Das Leben soll voller Inspiration und Freude sein, schreibt der Getränkehersteller in einer Medienmitteilung zur neuen Dachkampagne. Rivella sorge genau dafür: für Momente, die begeistern, inspirieren und einfach Spass machen. «Mit seinem einzigartigen Geschmack und einem Augenzwinkern bringt Rivella Farbe in jeden Schweizer Alltag. An jedem Ort. Zu jeder Zeit», heisst es weiter.

Diese Botschaft bilde die Basis für die neue Kommunikation von Rivella. Basierend auf der bestehenden DNA und der neuen Leitidee hat das Unternehmen aus Rothrist in enger Zusammenarbeit mit der Agentur Family den neuen, aktivierenden Claim «Mach’s farbig.» abgeleitet und eine neue Kommunikationskampagne entwickelt.













Der neue Claim nimmt Bezug auf die Produktfarben von Rivella, soll aber eine weit stärkere Botschaft vermitteln. «Mit der neuen Kampagne möchten wir Menschen motivieren, inspirieren und sie dazu auffordern, den eigenen und den Alltag anderer farbiger zu machen, Neues zu wagen und auch mal einen Schritt weiterzugehen», erklären Francesco Camenzind und Nikolas Petschen, Brand Manager und Projektleiter der neuen Dachmarkenkampagne. Die Kampagne ist seit dem 9. Februar 2024 auf verschiedensten Kanälen, von TVC bis Instagram, in der ganzen Schweiz zu sehen.



Eröffnet wurde die Kampagne mit einem farbenfrohen Event in der Zürcher Bahnhofshalle, den die Agentur Aroma umgesetzt hat. Passantinnen und Passanten konnten mit Farbe gefüllte Ballone auf eine 200 Quadratmeter grosse weisse Leinwand werden und sie ihren Alltag wortwörtlich etwas farbiger gestalten. Gleichzeitig trugen sie so ihren Teil zum grössten partizipativen Action-Painting der Schweiz bei. Das Textilkunstwerk wird nicht weggeworfen, schreibt Rivella. Die bunte Baumwoll-Leinwand wird wiederverwertet und für einen guten Zweck versteigert.

































Verantwortlich bei Rivella: Francesco Camenzind, Nikolas Petschen (Brand Manager), Désirée Koller (Leiterin Brand Management Product & Trade), Nicole Zumsteg (Live Marketing Managerin), Kevin Bieri (Digital Manager), Angelika Leemann (Co-Leiterin Marketing), Sara Jermann (Co-Leiterin Marketing), Silvan Brauen (Co-CEO); verantwortlich bei Family: Claudio Catrambone (Creative Director, Geschäftsführer), Jan Walser (Senior Art Director), Svenja Hässig (Senior Project Manager), Alexandra Niggeler (Agency Producer), Anina Trachsler (Project Manager), Marc Ambühl (Senior Artist), Severin Binkert (Artist); Filmproduktion: BadRabbit Films; Regie: Adrian De Sa Garces; DoP: Johan Frederik Boedtker; CGI: Platige Images; Packshot: Cloudscape; Musik: Great Garbo; Tonstudio: DubDub Studios; verantwortlich bei Havas Schweiz Media: Lena Rüdisüli (Channel Expertise Consultant), Naomi Romero (Account Manager), Alex Koch (Senior Account Director), Samia Montaque (Managing Director); verantwortlich bei Aroma: Matthias Berg (Head of Project Management), Katrin Park (Project Manager), Roger Wiedermeier (Head of Production Management), Laura Buob (Polydesigner 3D / Textile Specialist), Jeanne Bourguignon (Job Site Manager). (pd/nil)