Büro Baron: Rolando Baron lanciert «Think Popcorn»

Der Ex-Werber und Experte für identitätsbasierte Markenführung Rolando Baron lanciert Think Popcorn. Die Firma mache – in einem Wort – «Markenpersönlichkeitsentwicklung», schreibt Baron in einer Mitteilung. Damit situiere sich Think Popcorn «bewusst an der Schnittstelle zwischen Organisationsentwicklung und Markenbildung, zwischen der Begleitung bei internen Veränderungsprozessen und Generierung eines glaubwürdigen externen Auftritts». Der Anspruch von Think Popcorn sei es, «das zusammenzubringen, was zusammengehört: Identität und Inszenierung».

Neu daran sei nicht das «Was», sondern das «Wie»: Coaching statt Consulting. «Denn wer von Persönlichkeit und Entwicklung spricht, der kann heute nicht mehr auf einen Top-Down-Ansatz setzen, sondern muss auf die Bottom-Up-Methoden fokussieren, die echte Veränderungsprozesse erst möglich machen – auf Coaching eben», begründet Baron. Think Popcorn setze auf iterative Prozesse, Design Thinking, Partizipation aller Beteiligten und schnelles Prototyping von innovativen Marketing-Ansätzen.

Wenn Mitarbeitende den Purpose ihres Unternehmens partizipativ entwickelt hätten, seien die Markenwerte «tiefer verwebt und lebendiger verankert», als dies mit «staubtrockenen Strategie-Papieren» je erreicht werden könne. Und je überzeugender die interne Markenvision, desto überzeugender würden auch die externen Markenaktionen für die Kunden sein. «Somit erhöht Markencoaching sowohl die Selbstwirksamkeit von Unternehmen nach innen als auch die Glaubwürdigkeit von Marke nach aussen». (pd/eh)