Auf dem Zürichsee gibt es nach wie vor viel zu entdecken. Erlebnis- und Gastronomieschiffe sowie die dazu passende Kampagne der Zürcher Werbeagentur Hochspannung machen in diesen Wochen wieder darauf aufmerksam.

Aktuell und passend zur Saison wird zurzeit das herbstliche Gastroerlebnis Wild zelebriert, heisst es in einer Mitteilung. Natürlich mit einem Sujet, das die Besucher und Passagiere schon am Schiffssteg empfängt und herzlich im Gasthof willkommen heisst.

«Ganz nah ganz woanders» – so lautete es auch früher im Jahr, als die Zürcher Schifffahrtsgesellschaft die Themen «Party» und «Orient» bewarb. Gleich um die Ecke also und fester Bestandteil der Zürcher Identität einerseits, bringen See und Schiff neue geografische und kulinarische Horizonte.







Die Kampagne der Zürcher Werbeagentur Hochspannung verwandelt wie schon im Jahr zuvor die Schiffsstege in mehr als nur ÖV-Haltestellen. Sie werden zu Toren exotischer Restaurants, zu Ausgangspunkten kulinarischer Reisen, an denen Entdeckerfreude und Fernweh spürbar werden.





Weitere Motive sind in Bearbeitung und werden fortlaufend zu sehen sein. Die Kampagne ist im Raum Zürich auf analogen und digitalen Plakatflächen sowie auf verschiedensten Online-Kanälen zu sehen.

Verantwortlich bei Hochspannung Werbeagentur Zürich: Alexander Taiganidis, Matthew Katumba, Fritz Kreis, Tanja Kongolo, Monika Jagodzinski, Johannes Jordan, Sophie Graf, Nyima Weber. (pd/wid)