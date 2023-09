Metzger Rottmann Bürge: Schweizer Herbst ist ein Fest der Sinne

Der Herbst ist eine besondere Zeit, denn alles fühlt sich intensiver an: Das sanfte Licht, die Farben der Bäume, und die wärmenden Sonnenstrahlen machen den Herbst trotz den kühleren Temperaturen zu einer beliebten und besonderen Zeit des Jahres.

Schweiz Tourismus (ST) erklärt deshalb den Herbst zur sinnlichsten Jahreszeit und lädt die Gäste ein, den Schweizer Herbst mit allen Sinnen zu erleben: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Dazu lanciert ST erstmals eine Herbstkampagne gezielt für die europäischen Herkunftsmärkte – insbesondere Deutschland, Italien, Frankreich, Grossbritannien und Benelux, wie es in einer Mitteilung heisst.

Herzstück der Kampagne ist ein Film, welcher gemeinsam mit dem blinden schottischen Comedian und BBC-Moderator Jamie MacDonald und seiner Begleiterin Julia Sutherland produziert wurde. Humor bewies MacDonald während den Filmaufnahmen in der Region von Flims: In der Schweiz sei es unmöglich, ein schlechtes Foto des Herbstes zu machen, ein Traum für jeden blinden Fotografen. Der frische, humorvolle Film zeigt nicht nur den Schweizer Herbst von seiner schönsten Seite, sondern auch, wie intensiv die Gäste den Herbst in der Schweiz mit allen Sinnen erleben können. Und im Falle von MacDonald erst recht, wenn einer der Sinne fehlt.



Die Kampagne läuft international seit Montag auf YouTube und in UK zusätzlich in Kinowerbung und auf Netflix. Zur Bearbeitung der einzelnen Märkte hat ST einen umfassenden Content-Hub mit Herbsterlebnissen für alle Sinne aufgeschaltet.

Der Kampagnen-Film wird von einer Vielzahl von Promotionsmassnahmen flankiert. Vorführungen des Films für ausgewählte Medienschaffende in UK, internationale Medienreisen für Reisemedien aus USA, Tschechien oder Greater China, Kooperationen mit Influencern aus Deutschland, UK und den Niederlanden sowie Onlinewerbung erweitern die Reichweite der Kampagne. Diese entstand in Zusammenarbeit mit MRB – Metzger Rottmann Bürge (Kreation), Stories (Filmproduktion) und Sir Mary (Medienplanung).

Verantwortlich bei Schweiz Tourismus: André Hefti (CMO), Martin Pally (Head of Campaigns), Dominic Stöcklin (Head of Media), Priska Renold, Alexandra Schedler, Sabina Brack und Monica Danuser (Campaign Manager), Katharina Frede (Marketing Distribution Manager), Nicole Meier (Content Manager), Anja Liebe und Monika Häfliger (Social Media Content Manager), Nina Villars und Julian Thorner (Project Manager Corporate Communication), Lilian Stalder (Project Manager Live Communication), Niklaus Notter (Marketing Manager Accommodation & Gastronomy Marketing), Nicola Fürer (Multimedia Producer), Giulia Rossi (Trainee Campaigns); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge (Kreation): Christoph Bürge (Strategie), Silvan Metzger (Beratung), Frederick Rossmann, Fabian Zahner, Cyrill Wirz, Martin Arnold und Peter Brönnimann (Kreation); verantwortlich bei Stories (Filmproduktion): Yves Bollag (Executive Producer); Jon Barber (Director); Jan Mettler (Director of Photography); Alexander Wyssling (Producer); Edoardo Moruzzi (Head of Post-Production), Celine Bindy (Edit); verantwortliche bei SirMary (Medienplanung): Vanessa Habisreutinger – Partnerin | Director Media & Technology, Fabian Habisreutinger – Partner | Strategy Director Media & Data, Katharina Günther – Head of Media Planning, Céline Zemp – Senior Digital Operations Specialist. (pd/cbe)