Cannes Lions 26: Sieben Shortlist-Plätze zum WM-Start

Vom 22. bis 26. Juni findet an der Côte d'Azur zum 73. Mal das Cannes Lions International Festival of Creativity statt. Am Samstag und Sonntag wurden 19 Shortlists veröffentlicht. Fünf Arbeiten in sieben Kategorien sind dabei, die von Schweizer Agenturen oder Unternehmen eingereicht wurden:

Kategorie Creative Brand

«The idea that never had a break» für Kitkat, eingereicht von Nestlé in Vevey. Als beteiligte Agenturen werden Openmind UK London und VML London angegeben.



Kategorie Pharma

«Voodoo Dolls» für Abbott Established Pharmaceuticals, eingereicht von Weber Shandwick in Genf.



Kategorien Film Craft und Entertainment

«Shape of Dreams» für On, eingereicht von On in Zürich.



Kategorie Direct

«The Coupon Coup» für McDonalds, eingereicht von TBWA\Zürich.



Kategorien Entertainment Lions for Sport und Social & Creator

«Olympic Rings Pasta» für das Internationale Olympische Komitee (IOK), eingereicht vom IOK in Lausanne und LePub in Mailand.



Leer ging die Schweiz in den Shortlist-Kategorien Audio & Radio, Creative B2B, Health & Wellness, Outdoor, Print & Publishing, Design, Digital Craft, Entertainment Lions For Gaming, Entertainment Lions For Music, Industrie Craft, Media und PR aus. Auch auf den bereits am 11. Juni veröffentlichten Shortlists Innovation, The Dan Wieden Titanium und Glass: The Lion of Change war keine Schweizer Arbeit vertreten.







Die Schweiz hat in diesem Jahr laut aktuellen Angaben vom Samstag 164 Arbeiten eingereicht, mehr als in den Vorjahren (2025: 141, 2024: 108). Insgesamt brach aber die Zahl der Einreichungen in diesem Jahr um ein Viertel ein (persoenlich.com berichtete).



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