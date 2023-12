Creasquare: So glänzend kann Frieden sein

Traditioneller Schmuck aus der Thuner Juwelier Manufaktur modern inszeniert für die digitale Welt: Die Aufgabe der Agentur Creasquare war es, vier Schmucklinien der Frieden Creatives AG für einen vielfältigen Einsatz als Awareness-Kampagne auf digitalen Kanäle zu produzieren. Dabei soll die Zielgruppe klar im Fokus stehen und der elegante Schmuck gekonnt hervorgehoben werden.

Für jede Schmucklinie kreierte Creasquare einen für sich stehenden Spot und Bilder. Alle vier Spots kommen im gleichen Stil aus einem Guss, wie es in einer Mitteilung heisst. Gespielt werde nur mit den passenden Outfits zu der Schmucklinie sowie dem Lichtsetting. Mit einem internationalen Model shootete die Agentur einen Tag im Studio in Thun sämtliches Bildmaterial. Die Kameraführung ist laut Mitteilung «verspielt, dynamisch und damit für den Einsatz auf Social Media Kanälen ausgelegt».



Die Spots werden in der gesamten Deutschschweiz auf Instagram und Facebook sowie YouTube (Pre-Roll) und Google Display Ads ausgespielt. Die Kampagnen wurden so aufgesetzt, damit sie eine breite Masse erreicht, also eine Brand-Awareness-Kampagne mit Interesse an Schmuck, Jewellery und Mode.



Verantwortlich bei Frieden: Brigitte und Patrick Aeschbacher (Geschäftsleitung); verantwortlich bei Creasquare: Nicolas Jossi (PL, Konzeption), Kim Zaugg (Konzeption, DOP), Shawna Küffer (Photographie), Marc Deriaz (Runner, BtS), Judy Stelltler (HMU), Susanne Suter (Warderobe), Marina Dokic (Model). (pd/cbe)