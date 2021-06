Wer kein Eigenheim hat, kann keine Solaranlage bauen. Dass diese Personen deshalb keinen nachhaltigen Solarstrom beziehen können, ist ein Trugschluss. Die Werke wollen die Einwohnerinnen und Einwohner Wallisellens darüber aufklären und bieten die passende Lösung an: Mit «strom wallisellen» beziehen Walliseller lokal produzierten Strom aus Solaranlagen und dem kleinen Flusskraftwerk der Gemeinde.

Die Agenturpartnerschaft bestehend aus Hellermeier und C-Matrix konzipierte eine breit angelegte, crossmediale Kampagne. Das Wappen der Gemeinde Wallisellen dient als Ausgangspunkt. Die Hand im Wappen hält aber nicht – wie normalerweise – einen Schlüssel, sondern diverse Gegenstände, die Walliseller mit lokalem Solarstom betreiben. Unter dem Motto «Solarstrom, so nah wie nie» werden so Regionalität und erneuerbare Energien geschickt verbunden, schreiben die Agenturen in einer Mitteilung.

«So wie ich Gemüse aus dem Garten nebenan kaufe, kann ich nun auch Solarstrom vom Dach nebenan kaufen. Die Kampagne von Hellermeier und C-Matrix bringt diesen lokalen Bezug perfekt auf den Punkt: Das Wappen ist direkt erkennbar und überrascht mit neuem Twist», wird Esther Mumprecht, Teamleiterin Unternehmenskommunikation bei Die Werke, zitiert.

In der zweiten Phase im Herbst wird die crossmediale Kampagne mit Testimonials weiterentwickelt: Wallisellerinnen und Walliseller erklären, warum sie «strom wallisellen» beziehen. Werte wie Regionalität, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft verbinden sie und sollen weitere Personen dazu animieren, ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Dass Hellermeier und C-Matrix Die Werke betreuen, ist laut Mitteilung kein Zufall. Die Agenturpartnerschaft hat sich in einem Pitch nicht zuletzt wegen ihrer grossen Erfahrung im Energiesektor durchgesetzt. Beide Agenturen arbeiten bereits erfolgreich mit IWB, Alpiq, Energie Opfikon, CKW oder EWA-energie Uri zusammen. Hellermeier und C-Matrix beraten Die Werke in allen Kommunikationsbelangen – von der Kampagnen-Konzeption über ein neues Kundenmagazin bis hin zu Social Media.

Verantwortlich bei Die Werke: Esther Mumprecht, Dorothea Brändli; verantwortlich bei Hellermeier: André Heller, Carolina Flores, Verena Dohn; verantwortlich bei C-Matrix: Janine Durrer, Pascal Arnold. (pd/cbe)