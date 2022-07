Es gibt viel zu entdecken auf dem Zürichsee. Eigentlich schon immer, spätestens aber jetzt: mit dem neuen Gastronomie-Angebot der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG). Neue Menüs und neue Erlebnisse und die dazu passende Kampagne der Zürcher Werbeagentur Hochspannung würden «Landratten zum Träumen» bringen.

Neben den klassischen Seerundfahrten würden die Schiffe der ZSG-Flotte ihre Passagiere in exotische kulinarische Welten eintauchen und unvergessliche Momente erleben lassen. Vom Japan-Schiff oder dem Heissen-Stein-Schiff bis zur heissen Salsa-Nacht – alles auf dem Zürichsee.

«Ganz nah ganz woanders» – das Gefühl des neuen Zürichsees. Gleich um die Ecke und fester Bestandteil der Zürcher Identität einerseits, würden See und Schiff ihre Gäste in kürzester Zeit an «neue geografische und kulinarische Horizonte» bringen.

Dieses Gefühl des Bekannten, das immer wieder neu entdeckt sein wolle, habe die Werbeagentur Hochspannung in einer Bildwelt eingefangen. So verwandeln sich die Schiffsstege des Zürichsees auf den Kampagnensujets in mehr als blosse ÖV-Haltestellen auf dem Wasser. «Sie werden zu Toren exotischer Restaurants, zu Ausgangspunkten kulinarischer Reisen, an denen Entdeckerfreude und Fernweh spürbar werde», wie es weiter heisst.

Von den für dieses Jahr vorgesehenen Motiven seien im Sommer bereits zwei zu sehen: ein Steg im Look eines asiatischen Restaurants und einer als klassisches amerikanisches Diner – passend zu Programm und Saison. Weitere Motive würden im weiteren Verlaufe des Jahres veröffentlicht.

Die Kampagne ist im Raum Zürich auf analogen und digitalen Plakatflächen sowie auf verschiedensten Online-Kanälen zu sehen.

Verantwortlich bei Hochspannung Werbeagentur Zürich: Alexander Taiganidis, Matthew Katumba, Fritz Kreis, Tanja Kongolo, Monika Jagodzinski, Marie Fredericq, Johannes Jordan, Sophie Graf, Rémy Vetsch, Levin Dos Santos Pinto. (pd/tim)