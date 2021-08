Während in den USA zahlreiche Schauspieler für die Corona-Impfung werben, halten sich die Promis in der Schweiz diesbezüglich bedeckt. «Schweizer Prominente sind generell zurückhaltend bei politischen Äusserungen», sagt der Werber Frank Bodin dazu im SonntagsBlick. Sobald eine Aktion in einen Bereich gehe, wo nicht mit 90 Prozent Zustimmung gerechnet werden könne, wollten sich die meisten nicht positionieren.

Im Juli hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen Clip publiziert, in dem Bundesrat Alain Berset mit den Promis Christa Rigozzi, Whitney Toyloy, Gjon's Tears sowie Marash Pulaj über die Impfthematik sprach. Dabei handelte es sich laut dem Blick aber lediglich um eine einmalige Aktion, bei der die prominenten Persönlichkeiten unentgeltlich und aus eigener Überzeugung mitgemacht haben.





Zu einer möglichen Impfluencer-Aktion sagt Bodin: «Ich glaube, es wären viele dabei, aber es braucht eine Initialzündung, und die muss von offizieller Seite aus gemacht werden.»



Der Blick hat nun bei verschiedenen Promis und Influencern nachgefragt. «Als Influencer mache ich Werbung für Dinge, die nicht umstritten sind», sagt der Zürcher Partyveranstalter Reto Hansemann. Er selber sei zwar geimpft, wolle aber niemandem Vorschriften machen. Der Influencer Michael Graber meint: «Ich habe mich impfen lassen. Finde aber, das muss jeder für sich selber entscheiden.» Fitness-Königin Cindy Landolt) und DJ Tanja La Croix antworteten nicht, das Management von Luca Hänni teilte mit, dass der Sänger geimpft ist.

Anders sieht das die Influencerin Mimi Jäger: «Ich bin zwar für mein Impfvideo im Mai auf Instagram angefeindet worden. Trotzdem würde ich mich sofort auch noch mehr für die Impfung starkmachen.» Auch dabei bei einer Impfluencer-Aktion wären DJane Carol Fernandez und der TikTok-Star Aditotoro. Letzterer sagt gegenüber dem Blick: «Ich bin der Meinung, dass die Impfung sehr wichtig ist, damit unsere Gesellschaft wieder in einen normalen Alltag zurückfindet, und ich trage gerne etwas Kleines dazu bei.» (wid)