Mediakanzlei: Vierzehn Geschichten vom ersten Mal

Es gibt sie tatsächlich: Menschen, die noch nie in einer Otto's-Filiale eingekauft haben. Für die neue Kampagne hat die Mediakanzlei Spots kreiert, die mit verschiedenen Stereotypen aufzeigt, wie es sich anfühlt, wenn man zum ersten Mal in einer Otto's-Filiale einkauft. So verstehen Teenies die Welt nicht mehr, eine Influencerin macht Selfies mit den günstigen Preisen, von der Goldküste angereiste Kunden kommen mit dem Butler, Freerunner sorgen für Spektakel – und Einkauftouristen aus Deutschland wundern sich, wieso die Schweizer über der Grenze einkaufen.

Mit ganzen 14 Sujets macht die Bewegtbild-Kampagne auf humorvolle Weise das Shoppingerlebnis bei Otto's erlebbar – ganz egal ob online im Webshop oder vor Ort in einer der über 100 Filialen.





Seit 2009 betreut die Mediakanzlei Otto's als Leadagentur weit über die Mediagrenzen hinaus, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Bewegtbild-Kampagne startet im November mit TV-Spots, Kino und Bumper Ads. Die Kampagne wurde in enger Zusammenarbeit mit der Creative-Production-Agentur Signorell produziert.

Verantwortlich bei Otto's: Mark Ineichen (Gesamtverantwortung), Roger Bisang (Leiter Werbung); verantwortlich bei Mediakanzlei: Rolf Suter, Daniel Burger (Creative Direction), Rolf Suter (Text), Pascal Fröhli (Media); verantwortlich bei Signorell: Riccardo Signorell (Art Direction), Luca Keller(Produktionsleiter), Elia Maletta (Schnitt). (pd/cbe)