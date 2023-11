Feinheit: Voki Lernen in der Schaffhauser Bahn

Unterwegs Geschichten vorlesen oder Hausaufgaben machen und dabei das Klima schützen: mit Bus und Bahn ist das möglich. Für die Kampagne «Mein Schaffhauser ÖV» setzt die Agentur Feinheit die Vorzüge des öffentlichen Verkehrs in Szene, teilt sie am Dienstag mit. Die Kampagne im Auftrag der Koordinationsstelle Öffentlicher Verkehr des Kantons Schaffhausen ist seit diesem Montag auf Plakatwänden, Inseraten sowie online im Kanton präsent.

Der Kanton Schaffhausen möchte mit dieser vernetzten Kampagne, dass mehr Menschen das ÖV-Angebot nutzen. Aktivierungsmassnahmen wie verbilligte Halbtax-Abos für Neukundinnen und Neukunden oder Schnupper-Tageskarten sollen die Hemmschwelle zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs senken. Parallel dazu soll eine Kampagne im öffentlichen Raum das Angebot und die Vorzüge des öffentlichen Verkehrs ins Bewusstsein rücken.

Die Kampagne läuft unter dem Dach «Mein Schaffhauser ÖV» und ist längerfristig angelegt. In mehreren Sujets werden Alltagssituationen gezeigt, die so nur im öffentlichen Verkehr möglich sind: der Familienvater, der seinen Kindern unterwegs Geschichten vorliest; der Kantischüler, der am morgen auf dem Schulweg Vokabeln lernt; die junge Klimaschützerin, die mit dem Anzugträger ins Gespräch kommt; das ältere Paar, das verträumt im Bus vom Konzert nach Hause fährt. Der Slogan lautet: «Da gits nu im ÖV».

Die Kampagne ist seit Montag, 13. November auf Plakaten im ganzen Kanton Schaffhausen zu sehen. Ebenfalls ab dieser Woche werden Inserate in den Lokalzeitungen sowie Online-Werbung auf regionalen Newsportalen geschaltet.

