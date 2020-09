Die digitalen Produkte von PostFinance sollen – mit oder ohne Beratung – einen einfachen Einstieg oder eine Vertiefung in die Welt des Anlegens ermöglichen. Trotzdem haben die Menschen in der Schweiz immer noch grossen Respekt davor, ihr Geld in Anlagelösungen zu investieren.

Eine neue Kampagne soll diese Angst vor dem Unbekannten entschärfen und auf erfrischende Art davon überzeugen, dass es ganz einfach ist, mehr aus seinem Geld zu machen, schreibt Wunderman Thompson in einer Mitteilung.

Im Rahmen des Collision-Modells kreierte die Agentur einen breiten Fächer an Kommunikationsmassnahmen. Das Ergebnis ist seit dem 14. September 2020 in der ganzen Schweiz zu sehen: Unter dem Claim «Anlegen leicht gemacht» sei eine entspannte und farbenfrohe Kampagne mit mehreren TV-Spots, OOH, DOOH, Online-Massnahmen sowie ein Auftritt für die PostFinance Filialen entstanden, so die Agentur weiter.

Je nach Customer-Journey leiten die Werbemittel entweder auf eine Landingpage oder direkt zum jeweiligen Anlageprodukt. Parallel sensibilisieren diverse Headline-Sujets wortspielgewaltig und bauen zugleich Vorurteile über das Anlegen ab.





Über alle Kommunikationskanäle wird Leichtigkeit vermittelt. So zeigen zum Beispiel fünf unterschiedliche Kurzspots in nur wenigen Sekunden, wie nahtlos sich die Anlageprodukte von PostFinance ins tägliche Leben integrieren lassen.

Und weil das Thema Anlegen mindestens so alltäglich sein sollte wie das Thema Wetter, wurden eigens für die SRF Sendung «Meteo» spezielle Sponsoring-Spots produziert.

