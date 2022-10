Die SP hat an ihrem Parteitag am Samstag die Wahlkampagne lanciert. Die Partei zieht mit dem Slogan «Wir ergreifen Partei» in die Wahlen 2023. Entworfen hat die Kampagne der Starwerber Dennis Lück, wie die NZZ am Sonntag berichtet. Brinkert Lück Creatives, die Agentur von Lück und Raphael Brinkert, hat bereits die Wahlkampagne der SPD, die Olaf Scholz ins deutsche Kanzleramt verhalf, gestaltet.

Von der deutschen Schwesterpartei könne man lernen, im Wahlkampf möglichst konkrete Forderungen zu formulieren, sagte SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer gegenüber der NZZaS. (pd/wid)