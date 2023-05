In den vergangenen Jahren hat sich die BKW neu ausgerichtet und wurde von der klassischen Energie- und Netzbetreiberin zur umfassenden Energie- und Infrastrukturdienstleisterin. Sie ist börsenkotiert, beschäftigt mehr als 11'500 Mitarbeitende und machte 2022 einen Umsatz von gut fünf Milliarden Franken. Im Fokus der Geschäftstätigkeit: Nachhaltige Entwicklungen und innovative Lösungen.

Martin Schweikert, Leiter Group Communications der BKW: «Die BKW Gruppe verfügt über die Expertise, die Lebensräume der Zukunft zu schaffen. Mit zukunftsgerichteten Lösungen und modernen Infrastrukturen für Energie, Gebäude, Verkehr und Energieversorgung. Für Umgebungen, in denen Menschen gerne leben, gerne arbeiten und sich entfalten können.»

Unter einem lebenswerten Lebensraum stellen sich viele die grüne, unberührte Natur vor. Andere sehen intelligente Städte oder nachhaltig gebaute Gebäude. Gleichzeitig streben die Menschen nach Wohlstand. Ein Bestreben, das im Einklang mit der Natur und der Umwelt stehen soll. Genau da setzt die neue Kampagne der BKW an, wie die verantwortliche Agentur Wirz in einer Mitteilung schreibt. Realisiert wurde die Kampagne unter dem Claim «Wir machen Lebensräume lebenswert». Darin sollen die Lösungen der BKW erlebbar werden. Die Bildsprache verdeutliche, wie die modernen Lebensräume im Einklang mit der Natur realisiert werden können.

«Wir brauchen Lösungen, die die Ansprüche an Komfort, Wohlstand und Zukunftsfähigkeit in Einklang mit der Umwelt bringen», betont Martin Schweikert. «Wir setzen auf Lösungen, die mit den Anforderungen unserer modernen Welt Schritt halten oder ihnen sogar voraus sind.» Zum Beispiel hat eine Konzerngesellschaft der BKW Europas längste begrünte Fassade, den Kö-Bogen II in Düsseldorf, geplant. Ein anderes Projekt zeigt ein Haus, das sich ideal in den Wald einfügt und nahezu energieautark ist dank eines hybriden Energieverbunds.

Der Beweis im Bild

Die in den Werbemitteln gezeigten und real existierenden Projekte der BKW dienen als Beweis für das Engagement und machen die Projekte der BKW fassbar.

«Die BKW hat uns aufgrund ihrer Vielfältigkeit und in die Zukunft gerichteten Ingenieurs- und Serviceleistungen sehr beeindruckt. Umso schöner war es, diese emotionale kommunikative Klammer in einer Kampagne zusammenzufassen, die der Grösse und der gesellschaftlichen Relevanz des Unternehmens Rechnung trägt», wird Wirz-Co-CEO Livio Dainese, zitiert. Expertinnen und Experten der Wirz Group aus Campaigning, Consulting und Branding waren beteiligt.

Nur dass der Mars schon bald von Menschen bewohnt wird, wie im Spot in Aussicht gestellt, ist tatsächlich noch Zukunftsmusik. Martin Schweikert: «Vielleicht werden wir Menschen eines Tages den Mars besiedeln. Bis dahin wollen wir aber alles daransetzen, unsere Lebensräume hier auf der Erde zu erhalten und die Modernisierung voranzutreiben, ohne dabei die Umwelt zu stark zu belasten.

